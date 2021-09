La deuda al mes de agosto subió al 34,3% del PIB

Mientras las autoridades de las instituciones públicas claman mayores gastos para el 2022, principalmente para aumento salarial y creaciones de cargos, la deuda pública sigue creciendo y devorando los recursos aportados por la ciudadanía con el pago de los impuestos.

El informe de Hacienda revela que los compromisos con organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro aumentaron US$ 40 millones con respecto al mes de julio y US$ 990,3 millones con relación al mes de diciembre de 2020. Es esta última fecha el ejercicio fiscal había cerrado con un saldo de US$ 12.212,9 millones, que representaba el 33,6% del PIB.

Lea más: Tesoro pagará el próximo año US$ 972 millones por la deuda pública

La deuda está compuesta de la siguiente manera: US$ 7.752,9 millones por la emisión de bonos del Tesoro (58,7% del total), US$ 5.097,4 millones por préstamos de organismos financieros internacionales (38,6%) y US$ 352,9 millones por Ley N° 5074/2013 llave en mano (2,7%).

La deuda pública equivale actualmente al 34,3% del PIB y para fin de año la cartera fiscal estima que llegará al 36,1%, con un monto de US$ 13.893 millones.

Presupuesto 2022

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que se está discutiendo en el seno de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, contempla un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones. Se obtendrán vía préstamos unos US$ 250 millones y US$ 350 millones con la emisión de nuevos bonos.

Lea más: Hacienda dice que 51% de intereses pagados son por deudas anteriores a 2018

De acuerdo con las proyecciones de Hacienda, el próximo ejercicio cerrará con una deuda pública total acumulada equivalente a 37,4% del PIB, que representa unos US$ 15.202,7 millones (sobre la base del PIB esperado para 2022).

El próximo año también el Estado deberá pagar por la deuda pública total (administración central y entidades descentralizadas) US$ 1.311,3 millones en concepto de amortización, intereses y comisiones, lo que implica US$ 144,2 millones más y representa un incremento de 12% con respecto al monto establecido en el presupuesto 2021.