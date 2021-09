Hacienda dice que 51% de intereses pagados son por deudas anteriores a 2018

La cartera fiscal ante las críticas sobre el elevado nivel de endeudamiento y el aumento de los intereses que se abonan por estos compromisos, en el informe de situación financiera incluyó una nueva información sobre el monto pagado y a que deuda corresponde por año.

El informe menciona que de enero a julio se abonó US$ 260 millones en concepto de intereses por la deuda de la administración central y que el 51% corresponden a las tomadas antes de 2018, año en que asumió el gobierno Mario Abdo Benítez (ANR).

Esto implica que US$ 132,6 millones abonados en concepto de interés son por el endeudamiento registrado en los periodos de gobiernos anteriores al de Abdo Benítez y, aunque el informe no da nombres, entre estos se encuentra la administración de Horacio Cartes (ANR), a quien precisamente se le había criticado fuertemente el acelerado ritmo de endeudamiento.

Antes estuvieron Fernando Lugo (FG) y Federico Franco (PLRA), en este último se emitieron los primeros US$ 500 millones en bonos soberanos en el mercado internacional, que vencen en 2023 y que una parte ya fueron canjeados por nuevos bonos a un plazo mayor.

El informe de Hacienda menciona que el 10% del referido monto pagado hasta julio son por deudas contraídas en 2018; el 10% por deudas generadas en 2019; 22% deudas generadas en 2020 y 7% generada en 2021.

Solo a través de la emisión de bonos soberanos el país se endeudó, desde 2013 a 2021, por US$ 5.856,3 millones, para cubrir gastos de infraestructura, emergencia sanitaria y hasta salarios públicos y jubilaciones, además de los hechos de corrupción denunciados en varias entidades por el mal uso de los fondos.

Deuda pública total

Los datos de Hacienda indican que al mes de julio la deuda pública total (Administración Central y Entidades Descentralizada) asciende a US$ 13.163,2 millones, lo que equivale al 34,2% del PIB. Para fin de año se estima terminará en 36,1% del PIB, que representa US$ 13.893 millones.

Además, en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 se contempla un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones: US$ 250 millones se obtendrán vía préstamos y US$ 350 millones con la emisión de nuevo bonos del Tesoro.

Las proyecciones de Hacienda apuntan a que el próximo ejercicio cerrará con una deuda pública total acumulada equivalente a 37,4% del PIB, unos US$ 15.202 millones (sobre la base del PIB esperado para 2022).

En cuanto a pago de la deuda se prevé para el año venidero US$ 1.311,3 millones en concepto de amortización, intereses y comisiones, lo que implica 144,2 millones más y representa un incremento de 12% con respecto al monto establecido en el presupuesto 2021.