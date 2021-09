Jurado salva a fiscala que acusó a destiempo a Fernández Lippmann

El vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Jorge Bogarín Alfonso, quien se constituyó en primer opinante, solicitó en la sesión de este martes el archivamiento y rechazo de la denuncia contra la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Lidia Victoria Acuña Ricardo y contra el juez penal de Garantías Julián López, quien estaba investigado porque concedió medidas alternativas a la prisión a Raúl Fernández Lippmann, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Bogarín Alfonso justificó que a pesar de que la fiscala Acuña Ricardo presentó de forma extemporánea su acusación y pedido de juicio oral, de igual manera la Fiscalía General subsanó la negligencia y realizó el requerimiento al juzgado a cargo del juez Julián López, quien posteriormente elevó la causa a juicio oral y público.

Con relación al juez penal de Garantías, Bogarín le excusó argumentando que el Art. 19 de la Constitución Nacional dispone que la prisión preventiva solo debe aplicarse en los casos indispensables para el buen diligenciamiento del proceso, y que a pesar de la modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal que prohibía expresamente la concesión de medidas alternativas, indicó que esta normativa no puede estar por encima de la Carta Magna.

La fiscala Acuña asimismo se había allanado a la aplicación de medidas alternativas a la prisión para favorecer a Fernández Lippmann, exsecretario general en el JEM, del igualmente cuestionado senador colorado cartista Oscar González Daher.

Los demás miembros del Jurado, diputado colorado Hernán Rivas, diputado liberal Rodrigo Blanco, senadora liberal Hermelinda Alvarenga, senador liberal Fernando Silva Facetti, y el ministro de Corte Luis María Benítez Riera, se allanaron al voto del miembro Bogarín Alfonso, de archivar la denuncia.

La senadora Alvarenga estuvo en sustitución del senador colorado Enrique Bacchetta.

Voto en disidencia

Por su parte, el voto en disidencia fue del ministro de Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia quien opinó: “Hay causales que implican mal desempeño por parte de la fiscala Victoria Acuña, sobre todo por haber presentado la acusación fuera del plazo de ley fijado por la magistratura, y en segundo lugar, al solicitar la reposición del plazo, no cumplió lo que dispone el Art. 134 del CPP; no ha cumplido con la normativa porque no ha justificado las causales que pueden motivar la reposición del plazo, por lo tanto, considero que en estos puntos se ha incurrido en violación de normas procesales, y por consiguiente, existe una sospecha razonable del incumplimiento de su deber legal de actuación, respetando las normas procesales, por ello, voto por la iniciación del enjuiciamiento de la agente fiscal”.

Con relación al juez Julián López, Ramírez Candia, dijo que se adhiere al voto de Bogarín Alfonso por el archivo y rechazo de la investigación por mal desempeño de funciones.

Dictamen, por el enjuiciamiento

El dictamen jurídico del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuya conclusión fue filtrada, recomendó el enjuiciamiento de la fiscala Victoria Acuña, y pero la mayoría de los juzgadores optó por el blanqueo-