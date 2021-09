Ley de Capitalidad busca inyectar G. 52.800 millones por año a Asunción

El proyecto de ley que será analizado en la fecha por la comisión de Presupuesto concentra especial interés de los diputados, a días de las elecciones municipales que se realizarán el próximo 10 de octubre. Un grupo importante de 24 diputados colorados, liberales y patriaqueridistas firmaron la iniciativa parlamentaria.

Lea más: Diputados de ANR y PLRA plantean ley de Capitalidad

La norma señala que se entenderá que corresponde a la ciudad de Asunción la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa, en atención a la condición de Asunción como capital del país, asiento de los tres Poderes del Estado y polo de Desarrollo laboral y comercial de los habitantes del área metropolitana.

Fondos de capitalidad

Como uno de los puntos más importantes del proyecto menciona que el Estado destinará cada año, a la Municipalidad de Asunción, 600 mil jornales mínimos (G. 52.830 millones) para actividades diversas no especificadas, los que serán utilizados exclusivamente para obras de infraestructura de la Capital. (Ver infografía).

También se establece el procedimiento de conciliación y compensación de las “deudas mutuas” entre el Ejecutivo y la comuna hasta el ejercicio fiscal del año 2020.

La norma menciona que la administración central y los entes descentralizados del Poder Ejecutivo, compensarán su deuda con la Municipalidad, originada por las obligaciones tributarias de la Ley que establece el Régimen Tributario y de la Orgánica Municipal.

Igualmente se prevé que a partir del año 2022 la administración central y los entes descentralizados del Poder Ejecutivo deberán cumplir sus obligaciones tributarias con la Municipalidad de Asunción y ésta continuará destinando el veinticinco por ciento (25%) de los cánones e ingresos provenientes de los juegos de azar, a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

También se ordena que sin más trámite a partir de la promulgación de la presente Ley, se autoriza al Ministerio de Hacienda a transferir a la Municipalidad de Asunción, los recursos provenientes de Royalties y Fonacide, pendientes de pago. El tratamiento del proyecto fue solicitado por el diputado Raúl Latorre (HC).

Samaniego fue el último beneficiado

El exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego, actual diputado por Capital por el movimiento Colorado Añetete fue el último jefe comunal en recibir fondos de la ley de Capitalidad. Samaniego inició su plan de reelección en el 2014 con casi US$ 40 millones, de los cuales contaba con US$ 6,3 millones donados por Itaipú para mejorar el Mercado 4 y US$ 33 millones que el Ministerio le transfirió en el marco de la Ley de Capitalidad, que hoy Diputados reflota.

Lea más: Arnaldo recibirá casi US$ 40 millones en plena campaña