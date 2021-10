Lambaré cae a pedazos y sus candidatos sacan los trapos sucios

Luego de varios y millonarios robos en Lambaré durante años, los candidatos a la intendencia de esta ciudad buscan persuadir a los lambareños que los voten. Rosa Agustín González (ANR), Luis Paciello (Alianza Lambaré) y Eduardo Molinas (PLRA) debatieron en ABC TV sobre las problemáticas políticas de la ciudad.

Lea más: Qué proponen los candidatos a la intendencia de Lambaré

El candidato Luis Paciello (Alianza Lambaré) denunció la falta de la inacción de los gobiernos anteriores que dejó la ciudad con baches y falta de inversión. Expresó que “lo más grave es que una de las personas se candidata” (por el candidato “Guido” González). Calificó que el gobierno municipal está huérfano, seguirá así hasta que haya un cambio político.

Durante el debate, Paciello fue denunciado por “Guido“ González, de ser cómplice de Armando Gómez, exintendente que dejó la ciudad en ruinas.

Sobre las denuncias de Enriquecimiento Ilícito, Paciello expresó que todas las preguntas de la Contraloría fueron respondidas y fueron aclaradas todas las dudas. Señaló que este hecho fue utilizado como garrote político a los opositores.

#MesaDePeriodistas Escuchamos a Eduardo Molinas, candidato a intendente de Lambaré.



📺Personal TV (3) y Flow; grilla 3 HD, Claro TV (23), Claro TV+ (10), Copaco IPTV (10), Tigo Star (19 y 619 HD).



📲 #ABCTVPy



🔴 Facebook Live: https://t.co/vd6GGeyvZL pic.twitter.com/4vxC3Tmnm8 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 1, 2021

Por otro lado, el candidato Rosa Agustín “Guido” González (ANR), quien fue intendente por 14 meses, expresó que en el momento que asumió, encontró una ciudad devastada. Anteriormente fue elegido por sus colegas concejales como intendente de Lambaré para completar el período, tras la renuncia de Armando Gómez (PLRA, llanista).

Guido González expresó además que la ciudad estaba con millonarias deudas y cientos de funcionarios que no percibían el salario. A través de la Ley 6528, utilizó los royalties para el pago de funcionarios, alegó el candidato. Tras la denuncia de los otros intendentables, expresó que las problemáticas de baches no son de su gobierno si no de hace 20 años atrás.

También fue cuestionado por la licitación del almuerzo escolar que, aparentemente no cumplió con el proceso adecuado.

Lea más: Empresarios piden el fin de intendentes corruptos en Lambaré

El candidato Eduardo Molinas, por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), comentó que se debe hacer replanteamiento de las deudas de la municipalidad de Lambaré. Alegó que en la municipalidad hay una sobrepoblación de más de 900 personas trabajando y se puede cubrir con un máximo 400 funcionarios.

Molinas fue denunciado por sus contrarios de ser “títere” de su hermano y demás personas y que no representa los ideales de su partido.

El candidato liberal aprovechó y mencionó que Paciello y González están en un tipo de “concubinato político” ya que ambos candidatos responden a los intereses del vicepresidente de la República. Expresó que se unieron para una persecución contra su persona difundiendo un video que involucra a su familia.

Los tres candidatos actuales a la intendencia ya tienen antecedentes en la municipalidad de Lambaré y trabajaron en los gobiernos anteriores que están manchados con corrupción.

Los últimos intendentes de la ciudad, Armando Gómez (PLRA), Roberto Cárdenas (ANR) y Juan Martínez fueron o están siendo procesados por la justicia.