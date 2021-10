Bancos financiaron viviendas y construcciones por US$ 254 millones hasta agosto

Según cifras del Banco Central del Paraguay (BCP), entre enero y agosto de este año, los bancos desembolsaron más de US$ 96 millones para financiamiento de viviendas, tanto con fondos propios y de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La cartera de viviendas o saldo de créditos vigentes en este rubro llegó a G. 4,08 billones (US$ 600 millones) al octavo mes del año, 19% más que en igual periodo del año pasado.

Lea más: Sector de la construcción lideró expansión en segundo trimestre

A pesar de la incertidumbre por la pandemia, muchos ciudadanos están optando por las condiciones del mercado (baja de tasas y flexibilización de requisitos) para acceder a los préstamos de vivienda de largo plazo. Sin embargo, aún persisten las dificultades en el proceso de gestión y aprobación de los préstamos AFD por la burocracia instalada en las dependencias públicas como Catastro y Registros Públicos, que terminan trabando el acceso y una mayor dinámica en este rubro.

Lea más: AFD amplía montos máximos para préstamos a primera vivienda

En lo que respecta a préstamos para construcciones de mayor envergadura o corporativos, el monto desembolsado por los bancos entre enero y agosto del presente año llegó a cerca de US$ 158 millones, mientras que el saldo de créditos vigentes hasta agosto en este rubro llegó a G. 3,65 billones (US$ 538 millones), 43% más comparado que el año pasado en el mismo mes, según los datos . Entre construcción y viviendas, el monto financiado por los bancos orilla los US$ 254 millones.