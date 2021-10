Ejecutivo “no se moverá mucho” de cifra de 8% para aumento a docentes

El viceministro de Economía Iván Hass dijo que el ofrecimiento del Poder Ejecutivo al gremio docente es otorgarles un aumento del 8%. Aclaró que este aumento se origina en la ley de presupuesto, y está condicionado a los ingresos tributarios.

Recordó que si bien hay un condicionamiento que dice que si los ingresos tributarios acumulados en el tercer trimestre superan el 15%, los educadores sí podrían tener un aumento salarial de hasta 16%. El viceministro resaltó el “hasta”, puntualizando a los profesores que el aumento no tiene que ser taxativamente del 16%. “Hay que leer detenidamente la ley. Esa redacción no es coincidencia, nosotros pusimos el año pasado para dejar una válvula de escape por si ocurriera cualquier situación que nos haga desviar tanto los ingresos y los gastos. Esto se escribió hace más de un año atrás, en este tiempo hubo un crecimiento del sistema de salud que demandó muchos gastos. Es por eso que estamos queriendo hacer uso de esta redacción. Y no necesariamente irnos al techo de los 16%, sino que hablar de un 8%”, explicó.

Más info: Multitudinaria protesta de docentes para exigir el 16% de aumento salarial

Si se aumenta más margen de déficit corre riesgo

Añadió que este 8% les posibilitará cerrar este año dentro del margen del déficit que establece la ley de presupuesto, del 4%. Sin embargo, si se otorga un aumento del 16%, cerrar este año dentro del déficit del 4% “ya corre riesgo”, especificó.

Recordó a su vez que este es “un gasto rígido que ya queda pegado en el presupuesto de lo años venideros”.

Por el lado de los ingresos, resaltó que si bien se cumplirá ese crecimiento acumulado de más del 15% de los recursos tributarios, se debe mirar la perspectiva del gasto. “Salud demandó una cantidad impresionante de recursos, y hubo situaciones imprevisibles, como los ingresos de las binacionales. Yacyretá no aportó un solo dólar al tesoro, Itaipú aportó montos menores. Todo eso hay que poner sobre la mesa a la hora de analizar esto”, dijo.

Antecedentes: Huelga docente: Mañana inician movilizaciones y paro indefinido

“Son los únicos que recibirán aumento”

Añadió que si bien desde el Poder Ejecutivo reconocen la labor de los docentes, también el sector debe considerar que son los únicos que recibirán un aumento salarial, pues fueron exceptuados de las restricciones a través del Congreso. El resto de los funcionarios públicos no recibirá aumento.

El viceministro rememoró que en el 2017 los docentes habían llegado a un acuerdo con el gobierno consistente en cuatro aumentos del 16% anuales, de los cuáles ya se les otorgaron dos en el 2018 y 2019. En el 2020 el incremento quedó suspendido por la pandemia, y este año son los únicos que reciben el aumento.

Según Hass, la propuesta del Ejecutivo es darles un 8% ahora y en octubre del año que viene dependerá del ritmo de los ingresos del fisco para determinar si será de 8% nuevamente o si podría subir el porcentaje.

Más info: Es imposible un aumento del 16% para los docentes, adelanta Hacienda

Así quedaría un aumento más para el 2023 de manera a completar los cuatro reajustes.

Con respecto al cuarto intermedio y la advertencia de los educadores que dijeron que si no reciben respuesta favorable el lunes volverán con la medida de fuerza, el viceministro contó que quedaron en llevar la propuesta a sus representados y quedaron en analizarlo. No obstante, Iván Hass advirtió de antemano que de la cifra de 8% “mucho no nos vamos a mover por lo menos este año”.

Cuánto cobran por turno

Finalmente, graficó que con esta propuesta de aumento del Ejecutivo, los docentes estarían cobrando G. 2.900.000 por cada turno, lo que suma G. 5.800.000.