Multitudinaria protesta de docentes para exigir el 16% de aumento salarial

Docentes y personal administrativo de más de 10 gremios de la educación se encuentran manifestándose esta mañana en el centro de Asunción. Cientos de trabajadores se congregaron desde las 9:00 en la Plaza Uruguaya, donde brindan sus primeros discursos y se preparan para marchar camino al Ministerio de Hacienda.

“Hay todas las condiciones para que nos otorguen el 16% (de aumento salarial). Se cumplieron los requisitos que el propio Gobierno estableció. Es legítimo que estemos en las calles. Ya no dejaremos que nos pisoteen como cucarachas. Si no nos dan el 16%, no volveremos a las clases”, advirtió Eladio Benítez, de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Así también, recalcó que “la lucha” continuará hasta obtener una respuesta positiva por parte de las instituciones involucradas. “Estamos convocados por la irresponsabilidad del MEC, Hacienda y el Gobierno”, sentenció.

Cabe resaltar que hoy se inicia un paro indefinido de docentes que afectará a más de 1.200.000 estudiantes de todo el país. Hasta el momento, ni Hacienda ni el MEC salieron a hablar sobre el tema o buscar destrabar la medida de protesta.

No más “migajas”

“No más migajas para los docentes, no más miserias para los trabajadores de educación, es tiempo de dignidad y la dignidad la conquistamos, no nos regalan, menos estos retornos de la dictadura que vienen a incluir el derecho de los trabajadores”, enfatizó por su parte Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A).

El mismo cuestionó duramente al titular del MEC, Juan Manuel Brunetti. “Sale a decir que tenemos 8% porque eso es lo que ellos pueden. El ministro está cada vez más preocupado de cambiarse su camiseta colorada para ir a concentraciones políticas y no para gestionar calidad en la educación”, criticó.

Espínola pidió que el MEC sea dirigido por verdaderos educadores para mejorar la situación del país. “Hoy acá están los compañeros jubilados docentes, reclamando igual que nosotros. La unidad es fundamental. Este es el camino, la lucha siempre”, sentenció.

Cerca de las 10:00, los trabajadores partieron desde la Plaza Uruguaya con dirección a la sede del Ministerio de Hacienda, ubicada sobre la calle Chile, de acuerdo al reporte de la periodista de ABC Emilce Rolón.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), anunció que si el ministro de Hacienda, Óscar Llamosa, no los recibe esta mañana y da una respuesta concreta al pedido, van a cerrar las calles en inmediaciones de dicha institución de manera continua.