Se vuelve insostenible mantener precios de combustibles, alertan

El precio del combustible no aumentará de precio “por ahora”, enfatizó Bazán. Pero reconoció que existe un panorama incierto que hace que se vuelva insostenible mantenerse en los valores actuales.

“Tenemos un escenario complicado; el río sigue en descenso a niveles extremos que se superan cada día y el precio internacional del gasoíl se elevó a valores que hace tiempo no los teníamos. Se vuelve insostenible no hablar de subas, pero por ahora no hay aumento, aunque eso puede cambiar”, alertó el titular de Cadipac, en conversación con ABC Color.

Río Paraguay rompe récord histórico de bajante

El río Paraguay llega a niveles históricos de bajante y se sitúa hoy en - 0.72 m en Asunción. Eso ya dificulta en el abastecimiento de combustibles porque las embarcaciones están llegando solo con el 60% de la carga.

“Si el río está en sus niveles normales, traemos hasta 3 millones de litro de combustible por día, pero ahora se trae mucho menos”, detalló.

Bazán agregó que en Paraguay se utilizan 200 millones de litros de combustible por día y en temporada alta esto se eleva aún más.

Aumento de precios por valor del flete

En nuestro país no existe suficiente cantidad de camiones cisternas para traer combustibles, y si eventualmente ya no se pueda transportar en las barcazas por el bajo nivel de las aguas, necesariamente se tendría que pedir “auxilio” a Brasil o Argentina y sin duda representaría un sobrecosto que va a impactar en el bolsillo del consumidor.

El precio del gasoíl en el mercado internacional también se elevó de 200 a 239 centavos por galón.

“Hace tiempo no se llegaba a un precio de 239 que es la cifra con la que se cerró ayer”, dijo Bazán a la vez de reconocer que estos valores ya inquietan a la Cadipac.