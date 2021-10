Comerciantes de Alberdi apoyan proyecto de reprogramar deudas con la ANDE

Miguel Vázquez, integrante de la Cámara de Comercio de Alberdi, manifestó que sería muy importante dar seguimiento y apoyar la iniciativa parlamentaria, teniendo en cuenta que muchas ciudades como la de Alberdi desde hace 19 meses están sin la posibilidad de generar ingresos.

Lea más: En Alberdi, la mayoría de los locales quebró y ya no se pudo recuperar

“Nosotros creemos factible esa posibilidad, vamos a acompañar con toda nuestras fuerzas para que se dé, principalmente para aquellas localidades que tienen alguna frontera con Argentina y que todavía no se abrieron, porque hay que darle alguna solución a la gente para que no salga a delinquir. Después de 19 meses sin trabajo, uno prioriza la alimentación, salud y educación, por lo que a veces no nos queda dinero para pagar por los servicios básicos. Creemos muy oportuno que el Gobierno por esta única vez se haga cargo del agua y la luz”, dijo el comerciantes.

Agregó que reconocen las deudas existentes, pero lo que necesitan es que se les espere el tiempo suficiente para que vuelvan a generar ingresos para que se puedan hacer cargo de los compromisos, entre ellos el servicio de ANDE.

Apertura de frontera con Argentina

Con relación a la apertura de frontera con la ciudad de Formosa (Argentina), explicó que esperan que esta semana el gobernador (de Formosa) Gildo Insfrán envíe su conformidad al gobierno nacional argentino, por lo que es muy factible que en la presente semana se abran los pasos fronterizos internacional Encarnación-Posadas y Falcón-San Ignacio de Loyola y después del 15 de octubre Alberdi-Formosa y Pilar-Puerto Cano.

La situación de la población es muy crítica por la falta de trabajo. A esto se suma el problema de que 400 estudiantes primarios y secundarios que viven en Alberdi, pero estudian en Formosa, tienen que volver a clases presenciales obligatorias por disposición del gobierno argentino, pero a raíz del cierre de frontera no pueden retornar.