Agrupaciones políticas exigen que Paraguay defienda soberanía de Itaipú y no regale energía a “precios ridículos”

La manifestación estuvo integrada por miembros de las campañas “Itaipú 2023 Causa Nacional”, “Itaipú es también soberanía/ Partido Paraguay Pyahurã” y el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE).

Estas agrupaciones se congregaron hoy martes 5 frente a la ANDE y luego frente a la sede de Itaipú en Asunción, para entregar una nota a la administración de Itaipú, en la que expresan su preocupación por la soberanía de nuestra energía eléctrica.

No a la entrega

Desde la ANDE los manifestantes marcharon sobre la avenida España hasta el frente de la Itaipú donde exigieron la consigna “¡No a la entrega de la soberanía hidroeléctrica al Brasil ¡Soberanía ya!”.

Luego de expresar la exigencia, hicieron entrega de la nota al Consejo de Administración de Itaipú, y emprendieron rumbo hasta la Embajada brasileña (Mariscal López y Perú), donde cerraron el acto.

En la nota entregada se reclama a los consejeros de Itaipú que nuestro país ejerza plenamente su soberanía sobre Itaipú y les advierten que, si no son capaces de tomar las medidas para que el Paraguay ejerza su posesión sobre parte de este bien, que por lo menos no agraven la situación entregándole al Brasil la energía de Itaipú que no consumimos “a un precio aún mas ridículo que el irrisorio precio actual de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al sistema eléctrico brasileño”, expresó a ABC Color el secretario general del partido Paraguay Pyahurã, Eladio Flecha.

Ni ahora ni en años siguientes

Los manifestantes especificaron que no se entreguen al Brasil, desde el 2022, ni en años siguientes, una energía “ridículamente barata”.

Puntualizaron que el gobierno paraguayo puede en todo caso aceptar la reducción de la tarifa de Itaipú en octubre del 2022 si es que antes la ANDE ejerce plenamente su soberanía hidroeléctrica exportando la energía que no consumimos a precios de mercado.

Pero advierten que “si Jair Bolsonaro no permite el ejercicio de nuestra soberanía, se debe mantener la actual tarifa de Itaipú, dividiendo el sobrante resultante de la diferencia entre la tarifa y el costo del servicio en partes iguales entre ANDE y ELETROBRAS, como siempre se hizo”.

Podrían sobrarnos recursos

De esta manera, refieren los manifestantes, al menos accederemos a una energía más barata y además sobrarán recursos para obras de infraestructura eléctrica.

Advierten a los miembros del Consejo de Administración de la Binacional que “nunca jamás se les ocurra”, bajar el precio o tarifa de exportación de la energía paraguaya de Itaipú sin antes ejercer plena soberanía, pues tal acto significará “pérdidas enormes para el país, y será una verdadera traición a la Patria”, expresó Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahurã.