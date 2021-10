Esperan con ansias la temporada de lluvia en Alto Paraguay

Tras el pedido de auxilio de los lugareños de Fuerte Olimpo llegaron a la zona dos camiones cisternas que se encargaron de realizar acarreo de agua a varias localidades del distrito. Uno de estos vehículos con capacidad de 10.000 litros y perteneciente a la Essap llegó el pasado jueves, mientras que el otro camión de unos 16.000 litros que pertenece a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se vino al otro día.

Ambos vehículos no pararon en el trabajo de llevar agua a los pobladores de las comunidades de Toro Pampa, San Carlos, María Auxiliadora y la escuela internado Ñu Apua para de esta manera aplacar la situación de los más de 2.000 moradores, quienes fueron asistidos con el vital liquido.

Sin embargo, el vehículo de la Essap de nuevo regresó ayer a su base de Loma Plata, distante a unos 340 kilómetros de Fuerte Olimpo, mientras que desde el municipio se hace el esfuerzo para que el otro camión de la SEN permanezca en el distrito, hasta tanto lleguen las lluvias.

La dramática situación de falta de agua está en parte aplacada, de momento, ya que en estos 4 días de acarreo del vital liquido se pudo abastecer a las familias afectadas, que cuentan con una pequeña reserva de al menos para una semana, mientras se aguarda las lluvias.

En febrero la última lluvia de consideración

En el Alto Paraguay se registraron lluvias de más de 100 milímetros a finales de febrero, desde entonces solo esporádicos aguaceros cayeron, situación que llevó a la dramática sequía. Para el transcurso de esta semana específicamente para el jueves, se aguarda se produzcan lluvias en el distrito, esto se volvería a repetir entre el sábado y lunes con menor intensidad. De ser cierta este pronostico meteorológico las lluvias ayudarían en para regar los secos campos pastoriles, y si son de grandes volúmenes servirá para acumular algo de agua en los reservorios de las comunidades y también en los secos tajamares.

Aunque no se tiene números exactos sobre la mortandad de animales vacunos por efecto de la falta de agua, en cada establecimiento ganadero, los productores registran perdidas de sus animales, no solo por la falta del vital liquido, sino también por la escasez de alimento, ya que por la falta de lluvia no brotan los pastos en los campos.

Otra pérdida económica que genera la sequía a los productores, sobre todo aquellos considerados pequeños, hace relación al traslado de sus animales hacia lugares donde puedan conseguir agua, para lo cuál deben alquilar campos, lo que representa una tremenda erogación económica.