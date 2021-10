Docentes se preparan para marchar hasta Hacienda, que está reforzado con más policías

Los educadores reclaman el reajuste salarial del 16 % para este último trimestre del año, tal como se había acordado en el 2.016 cuando con el gobierno habían definido un incremento gradual cada año.

Ayer se generaron conatos de violencia frente a antimotines de la Policía Nacional cuando los manifestantes buscaban una reunión con el ministro Oscar Llamosas. Más de un millón de estudiantes siguen sin clases.

El tránsito en capital está nuevamente complicado y sin agentes de la Policía Municipal de Tránsito.

Maestros dicen “Ni un paso atrás”

El vocero de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Eladio Benítez dijo en la plaza que las autoridades les ningunean. Refirió que redes sociales leyó que el gobierno se mantiene en una suba del 8 %, a lo que muy molesto dice que sería un incumplimiento de la ley.

Recordó que en base a los ingresos fiscales se podría dar el reajuste salarial. Citó las condiciones: que si la recaudación era hasta el 10 % la suba para ellos iba a ser del 8 %, si los ingresos eran hasta el 15 %, la suba debe ser del 16 % para los maestros.

Expresó que el estado logró un 30 % mas de ingresos, según Hacienda. Benítez comentó que ellos quieren llegar al mínimo, o sea el salario básico profesional establecido en la ley 1.725 del 2001, sostuvo. Agregó que los que ingresen deben cobrar G. 3 millones por turno más el indice de inflación acumulado de acuerdo a lo consensuado en el 2016.

Aún no comunicaron al Ministerio del Trabajo sobre esta marcha pues, según Benítez la Constitución establece que movilizarse puede hacerse sin comunicación previa a este ministerio. Lo que los docentes hacen es una jornada de reclamos porque la ley debe ser cumplida, indicó el sindicalista.

Analizan cómo proseguir si hoy no tienen respuesta o no le reciben desde el gobierno. No van a dejar en la nada su protesta, señaló.

La seguridad está reforzada en inmediaciones del Ministerio de Hacienda con más policías y carros hidrantes. A diferencia de ayer, el vallado de seguridad cubre varios metros más en los alrededores del edificio estatal.

La seguridad está reforzada atendiendo la intensidad de la protesta de ayer. Se suman agentes antimotines (cascos azules).

El tránsito en capital está nuevamente complicado y, otra vez, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la capital se encuentran ausentes.

Según reporta la periodista Emilse Rolón existen docentes divididos: por ejemplo los gremios de la UNE con los de las Otep-A y Otep-Sn y otros están en la Plaza de la Democracia, mientras que los de la FEP decidieron estar en la plaza Uruguaya.

Noticia en Desarrollo.