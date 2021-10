Candidatos a concejales debaten sobre prioridades para transformar Asunción

Álvaro Grau, candidato a concejal por Patria Querida, sostuvo que su partido no compra votos, ni reparte cargos. “Nosotros no tenemos imputados en nuestras listas, somos serios, honestos, íntegros. No voy a estar atado por pedir cargos, nosotros no pedimos nada, nosotros entregamos la confianza a Nakayama”.

Denunció que se está pagando 150.000 por los votos, millones de guaraníes debería esa gente que compra votos.

A su turno, Olga Paredes, del PLRA, aseguró que hay un nuevo liberalismo, hay nuevas ideas en el PLRA, “no tengo pelos en la lengua, somos una nueva generación”, Olga Paredes, PLRA.

Indicó que hay muchas cosas que se dicen en campaña pero lo que importan son los resultados que se dan luego.

Sobre el movimiento que lidera dijo “Creamos un nuevo partido en el PLRA, sin padrinos políticos. Tenemos propuestas técnicas, la principal propuesta es el trabajo en Asunción. Se puede dar acompañamiento a las personas, búsqueda de trabajo”.

César Escobar, por su parte, dijo que durante su campaña “pedimos los votos casa por casa, que confíe en la nueva generación que representa Ceres, es un honor representar a mi partido”.

Yo celebro que estamos avanzando como democracia, se dan denuncias y se investiga, no cómo épocas pasadas

Yo me limito a esperar una investigación, si es cierto, seré el primer asunceno en denunciar”

“Yo creo que podemos celebrar que hay un viento nuevo”, Ceres Escobar

Si hay corrupción, no vamos a denunciar solo en la tele o la radio, vamos a movilizarnos con la juventud, prometió.