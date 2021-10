“Los cuatro últimos gobiernos de Lambaré fueron un fracaso”

Luis Tavella afirmó que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré insta a los ciudadanos a acudir el domingo a los locales de votación para ejercer el derecho y deber del sufragio.

“Que sepan elegir intendentes, que sepan elegir concejales. De eso depende que la ciudad se posicione como atractiva para las inversiones”, dijo Tavella.

El directivo opinó que Lambaré, por su ubicación, debería ser “el paraíso de inversión” pero no lo es a causa de las sucesivas administraciones corruptas de la Municipalidad.

Tres anteriores intendentes de Lambaré - Armando Gómez (PLRA, Partido Liberal), Roberto Cárdenas (ANR, Partido Colorado) y Juan Martínez (ANR) - han sido procesados por la Justicia por varios presuntos hechos punibles.

El desafío que le queda a la Intendencia es enorme, opinó Tavella, citando como temas principales de agenda se el ordenamiento territorial para recibir inversiones de comercios, industrias, servicios; y la definición de toda la parte vial que será afectada por la franja costera a partir de 2023.

Piden no vender voto

Carlos Salinas, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré, dijo que “el que vende su voto, vende el futuro de su familia”.

“La compra-venta de votos es algo tan perjudicial, porque lo que vende el ciudadano es un día y luego tiene 4 años para vivir con esa autoridad pública que antepone sus intereses particulares a los generales”, dijo Salinas.

Este sabado se hizo viral un audio en el que supuestamente un activista de un partido tradicional ofrece G. 100.000 a los votantes para que elijan a un candidato específico.

Al respecto, Salinas señaló que “el voto vale más que 100.000 guaraníes. El que vende su voto está vendiendo a su familia, todo el futuro que puede tener durante los 4 años. Debería pensar bien por quién lo está haciendo”.

Los lambareños y ciudadanos de todo el país deberían votar a la persona que realmente quieren para el cambio que necesitan nuestras ciudades, que piensen a futuro y no solamente en el hoy, reiteró.

¿Qué proponen los candidatos?

En un debate organizado hace dos semanas por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré, los candidatos a la intendencia de Lambaré hablaron de sus propuestas.

Respecto a su estrategia para fortalecer el sector comercial, el intendentable Jorge Palazón (Alianza Somos Más) aseguró que “apostamos a realizar el plan de ordenamiento territorial que es la base para que industrias y comercios puedan venir a invertir en Lambaré. Dentro de este plan tenemos que tener en cuenta que los más pujante para el comercio es la avenida de Cacique Lambaré. Tenemos que proveerle veredas anchas, estacionamientos controlados, sombra para clientes. Apostamos a que los comerciantes vayan al municipio. Debemos eliminar la burocracia”.

En cuanto a la situación de la Municipalidad de Lambaré, que tiene una deuda de más de G. 80.000 millones, Palazón refirió que “las deudas vamos a pagarlas cuando en verdad tengamos una administración transparente, cuando en verdad sepamos cuánto recauda el municipio y cuando apliquemos todos los proyectos que tenemos sobre transparencia que son, por ejemplo, la digitalización. Aparte, reducir los gastos para poder llegar a la ciudadanía lambareña. Es el momento de usar la ingeniería y poner el trabajo en la Municipalidad de Lambaré”.

El candidato Eduardo Molinas (PLRA) explicó que para transparentar la administración en la Comuna, buscará “la digitalización tanto para los servicios como para el control de las gestiones de todo tipo de expedientes, ya sea mediante apps o la página web de la Municipalidad. También se expondrá el monto de los ingresos y los egresos municipales, además de exponer la calidad del gasto, en qué se gasta el dinero de la Comuna y poner con los precios comparativos”.

Ante la consulta de cómo planea administrar la Municipalidad, Molinas manifestó que se tendrán que reducir los gastos rígidos por medio de la reducción de personal, pues tres cuartas partes del presupuesto anual se destinan a salarios.

Además, agregó que con esa medida se espera generar confianza, reducir la evasión del 70%, y con lo recaudado hacer más obras.

Igualmente, el aspirante Cristian Delgado (Cruzada Nacional) mencionó que “la digitalización es un aspecto muy importante para que no existan cajas paralelas. Entonces, el dinero que aporta el contribuyente va directamente a la cuenta bancaria de la Municipalidad y no tiene que estar pasando por las manos de los funcionarios municipales. Es algo que se tiene que hacer para que el contribuyente que aporta su dinero sepa a dónde va”.

A fin de solucionar los problemas que aquejan a una de las principales vías del municipio, Delgado sostuvo que “Cacique es una avenida emblemática, pero mal planificada urbanísticamente. Cacique fue víctima de la mala planificación. Tampoco hay posibilidad de ensanchar la avenida ni achicar las veredas. La propuesta es crear otras alternativas y avenidas paralelas a Cacique para generar progreso para la gente que no tiene asfaltos paralelos a las avenidas principales. Pero, el día que tengamos desagüe pluvial en Lambaré se podría pensar en una solución duradera del problema Cacique”.

Con relación a la pregunta de cuál es el plan regulador de ordenamiento territorial que planea encarar y qué políticas prevé para que la ciudad sea inclusiva para personas con discapacidad o movilidad reducida, el candidato Luis Paciello (Alianza Lambaré) afirmó que prevé aplicar un plan realizado por el consejo de desarrollo local, del cual fue parte desde su fundación.

Explicó que el mencionado plan “contempla las áreas de crecimiento de nuestra ciudad. Dónde van a ser zonas comerciales, zonas industriales y zonas turísticas, como Puerto Pabla y otras zonas”.

En cuanto a la pregunta sobre cómo buscará solucionar el problema de la falta de desagüe pluvial en la ciudad, el candidato Eduardo González (Partido del Movimiento Patriótico Popular) respondió que “en los diferentes barrios no se han realizado las bajadas para que el agua fluya y, por ello, hay que trabajar con las comisiones vecinales para atacar el problema en las zonas más urgentes. Podría ser con muros de contención u otras alternativas, para lugares como el arroyo Lambaré, pero siempre mediante el trabajo interinstitucional ya sea con entes nacionales o internacionales con los profesionales idóneos”.

Guido, el único que no asistió

El candidato por el Partido Colorado, Rosa Agustín “Guido” González, fue el único que no participó de la actividad.

En declaraciones a la prensa local respecto a su ausencia en la actividad organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré, González dijo: “No me voy a exponer a los otros candidatos que no van a llegar y que prometen cualquier cosa, que es imposible de cumplir. Yo no soy de esos, porque yo voy a llegar y no voy a prometer algo que no voy a cumplir. Ellos me van a ganar en proyectos, pero son proyectos que no van a realizar por la situación económica y financiera de la ciudad, que conozco muy bien. Yo puedo hablar de realidad y ellos no. Ellos van a hablar de fantasía y no estoy para estar debatiendo cosas que ellos tienen solamente en su cabeza”.

¿Por qué los lambareños los deben elegir?

Esa pregunta se hizo a los candidatos y ellos respondieron lo siguiente, según reportó la Cámara de Comercio.

Luis Paciello (Alianza Lambaré): “Queremos una ciudad linda y limpia de la cual todos los lambareños nos sintamos orgullosos. Por eso tienen que votarnos, para ponerle fin a esto, a los que utilizan el municipio como su caja chica. Estamos decididos a enfrentarle a esta mafia”.

Jorge Palazón (Alianza Somos Más): “Los ciudadanos le tienen que votar a la Alianza Somos Más, porque somos el verdadero cambio. Nosotros no tenemos padrinos, no venimos de una claque. Hacemos política libre”.

Cristian Delgado (Cruzada Nacional): “No tengo ningún antecedente policial ni judicial, no tengo investigaciones de ninguna índole. Creo que ya es hora de que el lambareño elija bien. Creo que ya es hora de cambiar, de traer aire fresco, alguien nuevo. Hagamos el esfuerzo de no aceptar esa prebenda. El 100.000 se acaba a las 18:00, pero los demás van a estar gozando de las riquezas por cinco años”.

Eduardo Molinas (PLRA): “Le pedimos a la ciudadanía que confíe en nosotros, porque somos personas que garantizan la transparencia para reconstruir el municipio manejando bien los recursos. Confíen en nosotros porque somos transparentes, honestos y tenemos para ofrecerles un currículum sin manchas”.

Eduardo González (Partido del Movimiento Patriótico Popular): “La problemática lambareña la vengo trabajando desde hace 14 años, ya conozco las necesidades del lambareño, y eso quiero llevar al Ejecutivo municipal con el apoyo de las instituciones pertinentes. Voy a representarles a través de la institución y el apoyo irá desde las comisiones vecinales hasta el Ejecutivo municipal y otras instituciones”.