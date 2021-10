Mano derecha de Putín, detrás de negocio con ANDE en era Cartes

Kirill Androsov, ex jefe del gabinete de Vladimir Putin y ex directivo de la aaerolinea rusa Aeroflot es un empresario que también aparece en el Pandora Papers detrás de gigantescos movimientos de dinero y empresas, una de ellas incluso ganó varias licitaciones internacionales en Paraguay. Intercambios de correos detallan intensas negociaciones para mantenerlo oculto como beneficiario pero, por presión de bancos ingleses, tuvo que revelar que estaba detrás de Lamifil SA, una empresa que obtuvo contratos con ANDE por US$ 9 millones durante el gobierno de Cartes.