Obispo de Caacupé instó a ser agradecidos ante oportunidad de vivir tras la pandemia

La eucaristía se ofició en la explanada de la basílica ante buen número de fieles. Al comenzar el acto, pidió orar por el éxito de las elecciones municipales y por las personas que murieron víctimas del sicariato.

Valenzuela comenzó su homilía reflexionando sobre el pasaje bíblico que menciona al joven que no quiso renunciar a la riqueza. Explicó que un joven rico se presentó ante Jesús y le preguntó que más debe hacer para ganar el reino de Dios; aquél joven estaba cumpliendo los mandamientos y Jesús le hace una propuesta y le pide que venda todo lo que tiene y que lo reparta a los pobres; aquél joven tenía el corazón divido, y como no quería despegarse de la riqueza, se retiró de su presencia muy triste. Dicho esto resaltó que el seguimiento a Cristo muchas veces implica renunciamientos.

Seguidamente invitó a los presentes a ser agradecidos. “Durante esta pandemia, cuántos no padecieron el coronavirus y no agradecieron. Otros padecieron y muchos dicen que se salvaron de milagro y todavía no agradecieron al Señor. Ojalá no pequemos de malagradecidos”, indicó.

Agradecer por la vida

Valenzuela invitó a todas aquellas personas que se salvaron y a los que no padecieron esta pandemia a llegarse a Caacupé y agradecer a la Virgen por los beneficios y favores recibidos que permiten una segunda oportunidad de seguir viviendo y hacer todo lo mejor para salir como país de esta situación crítica y dramática.

“La salud y la vida es para hacer el bien y no para pasar por este momento que estamos pasando”, indicó finalmente.

