Están pendientes US$ 22,6 millones para seis municipios

La cartera fiscal había informado la semana pasada que al mes de setiembre ya transfirió recursos por más de G. 1,4 billones (US$ 209,2 millones al cambio vigente) a los gobiernos departamentales y municipales, pero en este último grupo seis no habían recibido aún un solo guaraní porque no presentaron la rendición de cuentas.

El informe indica que está pendiente de transferir G. 136.035 millones para Asunción, fondos que se acumulan desde 2018 debido a que no presentaron los informes establecidos en la ley de presupuesto.

Le sigue el municipio de Lambaré, del departamento central, con un monto por percibir de G. 7.912 millones correspondiente al ejercicio 2021; y la Municipalidad de Jesús, del departamento de Itapúa, por G. 6.363 millones, acumulado desde 2019.

También aparecen la Municipalidad de Pinasco, por más de G. 2.800 millones, del departamento de Presidente Hayes, pendiente desde 2019; Caapucú, del departamento de Paraguarí, por G. 1.459 millones, del ejercicio 2021; y el municipio de Gral. José María Bruguez, departamento de Presidente Hayes, por un monto de G. 1.269 millones, del ejercicio 2021.

Un vez cumplido se transfiere

Hacienda había dejado en claro que el incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

“Una vez cumplidos con los requerimientos legales establecidos en las mencionadas normativas, no se requiere de gestión adicional alguna por parte de las autoridades departamentales y/o municipales, o de personas autorizadas por las mismas para las transferencias de recursos”, indica el informe que dio a conocer la semana pasada.

La transferencia de fondos realizada de enero a setiembre benefició 17 gobernaciones y 249 municipios del país, de los 255 que están en el listado (el próximo año se suman a la lista otros seis municipios para completar los 261 existentes).

Los recursos

El informe de la cartera fiscal señala que las gobernaciones departamentales recibieron un total de G. 782.011 millones, mientras que municipalidades G. 657.802 millones.

Los fondos transferidos provienen de los recursos del Tesoro, royalties, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), porcentajes por recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), canon de juegos de azar, compensación de la Industria Nacional del Cemento (INC) entre otros conceptos.

A esto se agrega la transferencia a las gobernaciones de G. 108.494 millones (US$ 17 millones), G. 382 millones (US$ 1 millón) cada una, en cumplimiento de la Ley Nº 6680, que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica.