Cómo afecta el actual manejo de la binacional a los municipios de todo el país

¿Cómo llega y se utiliza la energía de Itaipú en el distrito? ¿Cuántos fondos llegan a la Municipalidad de Itaipú, en qué conceptos (royalties, Fonacide, fondos sociales), cómo se usan, cómo se controlan? ¿Hay casos de corrupción? ¿A qué destinan los fondos? Son algunas de las preguntas que desde la Campaña Itaipú ñane mba’e pretenden responder con un recuento de informaciones obtenidas de fuentes oficiales.

Lo que más se escucha del tema Itaipú en las municipalidades son los royalties (o “regalías”), que son una compensación financiera que los gobiernos paraguayo y brasileño reciben de la binacional, en igual proporción, por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná y el territorio inundado, explican.

“Desde 1985 hasta el 2020, Paraguay recibió US$ 6.011,4 millones en concepto de estas regalías de Itaipú. La distribución de estos fondos se rige por la Ley 3.984/10, la cual contempla además las regalías provenientes de Yacyretá, estableciendo que 50% se destina a la gobernación central, 5% a las gobernaciones afectadas, 5% a las gobernaciones no afectadas, 15% a los municipios afectados y 25% a los municipios no afectados”, detallan.

La transferencia en este concepto se realiza desde las entidades binacionales al Ministerio de Hacienda, y a través de éste a las gobernaciones y municipios. En tanto que el control de los fondos es realizado por la Contraloría General de la República (CGR) al final de cada ejercicio presupuestario, organismo que mira solo de forma superficial, sin corroborar que lo que haya sido rendido efectivamente se haya hecho.

“Así, esto no ha impedido que sistemáticamente se den casos de corrupción en la utilización de esos fondos, los cuales, en general, son denunciados por la población y la prensa, tales como edificios que nunca existieron, almuerzos escolares que nunca llegaron, comisiones vecinales que no eran reales, entre otros”, recuerdan.

En el año 2020, el Ministerio de Hacienda transfirió a las municipalidades un total de G. 724.750 millones en concepto de regalías y a las gobernaciones un total de G. 181.735 millones.

“Vimos que una parte importante de los recursos financieros de los que disponen los gobiernos departamentales y municipales proviene de la renta generada por las entidades binacionales, pero que hasta hoy eso muy poco se ha traducido en desarrollo en el distrito, sino principalmente en un atraso que se mantiene dependiente de esas migajas y “subsidio político” y que no puede ser usado para industrias o producción”, cuestionan.

La Campaña informa además desde qué enlaces se puede acceder a los montos recibidos por cada distrito y gobernación:

Ministerio de Hacienda: Transferencias realizadas a municipalidades de 2005 a 2020. Disponible en: https://www.hacienda.gov.py/transferencias/

Ministerio de Hacienda: Transferencias a gobiernos departamentales. Disponible en: https://www.hacienda.gov.py/web-udm/index.php?c=358

