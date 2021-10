Caso Hugo Javier: Fiscalía investiga vinculación de otras organizaciones a CIAP y Gobernación de Central

Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, investigan el caso de la clonación de facturas que forman parte de la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, respecto al uso de G. 6.382 millones que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación para la reactivación económica en Central.

Recordemos que Hugo Javier González repartió todo el dinero entregando G. 5.105 millones a CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera.

Respecto a la versión de que el Ministerio Público no procesaría a nadie antes de las elecciones municipales del próximo 10 de octubre “para no dañar la imagen del Partido Colorado”, el fiscal Estigarribia, negó categóricamente dicha versión y agregó que siguen esperando el informe final de la Contraloría General de la República (CGR), que si bien no es vinculante, sería concluyente.

En relación al informe final de la auditoría hecha por AGPE y Senac, dijo que “es muy bueno” y que se encuentran comparando los datos con las documentaciones obtenidas mediante las diligencias realizadas por su equipo.

Además indicó que el pasado 16 de septiembre, solicitó a la Contraloría informes sobre todas las fundaciones que estarían vinculadas a CIAP y a la Gobernación de Central, con el propósito esclarecer ciertos indicios, sobre los cuales no puede brindar más detalles para no interferir en la investigación. Hasta la fecha, la CGR no respondió al pedido y Estigarribia dijo que lo solicitado será trascendental.

Estigarribia, defendió su gestión y a su equipo y dijo que hubiera sido un error librar imputaciones tres meses atrás sobre hechos “menores”. Afirmó además que técnicos, peritos y arquitectos realizaron una verificación y evaluación de las obras hechas por CIAP.

Respecto a la transferencia hecha al Consejo Regional de Salud, el agente del Ministerio Público manifestó que también investigarán. Finalmente expresó que durante el allanamiento realizado en la sede de la Gobernación se pudo evidenciar una gran desprolijidad en el manejo de documentos administrativos.

Senda de irregularidades

Los concejales departamentales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos fueron los denunciantes de la presunta falsificación de facturas. En la rendición de cuenta de la institución departamental aparecen facturas clonadas, comprobantes de empresas que no existen en las direcciones declaradas, también luego del escándalo la administración de Hugo Javier reemplazó varias facturas para despistar un inminente despilfarro.

Además de estas, existe una senda de anomalías detectadas mediante una auditoría hecha por Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac). También la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había descubierto graves inconsistencias y junto a la Senac realizaron la denuncia penal al Ministerio Público.

Los auditores incluso afirman además que la institución “no empleó a funcionarios idóneos” para controlar el manejo del dinero público. Por otro lado, sigue pendiente el informe final de la auditoría de la CGR que inició hace cuatro meses. El director de Rendición de Cuentas de la Contraloría, Emilio Ferreira, aseguró en estos días notificaran al gobernador de Central Hugo Javier González, sobre las inconsistencias halladas.