MOPC sigue sin cerrar contrato de pasarela “ñandutí” y Wiens nombra a nueva directora

Fuentes de la institución informaron hoy que el ministro designó a la arquitecta Estela Azuaga, como titular de la Dirección de Obras de la institución, con instrucciones de cerrar el contrato de la pasarela ñandutí. La funcionaria se desempeñaba como Secretaria General del MOPC.

En la institución tampoco quieren dar detalles sobre la millonaria contratación del Hospital del Sur, que se adjudicó al consorcio ligado a la “superproveedora”. Varios periodistas han pedido la realización de conferencias de prensa en el MOPC, para informar sobre los temas de interés, pero esto no se logra hasta hoy. El titular de la cartera, Arnoldo Wiens, maneja con total hermetismo la institución.

Llamativamente, a esta altura, la cartera sigue sin cerrar este contrato, pese a las irregularidades detectadas y la sanción impuesta a la firma Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, que no podrá contratar con el estado durante 12 meses. Es más, le sigue adjudicando obras a la empresa Barrail Hermanos, vinculada a esta firma.

Lea más: MOPC puede reclamar devolución de pagos en pasarela “ñandutí” , alegan

Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras el análisis de todos los elementos del caso, se ha corroborado en el sumario de la pasarela ñandutí que Engineering no ejecutó la obra dentro del término del pliego de bases y condiciones, no ha realizado la instalación eléctrica de conformidad a lo establecido en el contrato, no ha extendido las garantías de anticipo y las pólizas de obra conforme al pliego y al contrato “configurándose el supuesto contemplado en el inciso b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas”.

Vale señalar que la pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones a Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2, los cuáles se firmaron para beneficiar a la contratista, porque ni siquiera cuentan con especificaciones técnicas, según Contraloría.

Del monto total ya se pagaron G. 10.278 millones (casi 73%) a la “superproveedora” y el MOPC sigue sin definir el cierre del contrato. ¿Cuánto debe devolver Engineering de este monto? ¿Está vigente la póliza de fiel cumplimiento del contrato? ¿Por qué dejaron vencer la garantía del anticipo?, son las consultas que en el MOPC se niega a responder.