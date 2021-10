Orquesta de Cateura deslumbra en el Chaco Central

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura dirigida por Favio Chávez está conformada por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos que viven en la comunidad del Bañado Sur ubicada alrededor del vertedero Cateura de Asunción. La característica distintiva del grupo es la interpretación de obras musicales con instrumentos reciclados elaborados a partir de basura rescatada del vertedero.

Los instrumentos de la Orquesta imitan violines, violas, cellos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones, trompetas e instrumentos de percusión. La Orquesta tiene por objetivo desarrollar un proceso de formación dirigida a niños y jóvenes que viven en condiciones precarias y en estado de vulnerabilidad, a través de la música como elemento motivador, desarrollar su creatividad y a tener acceso a oportunidades para mejorar su futuro.

El recital brindado en el Chaco tuvo la breve participación de músicos locales también, dando un toque multicultural al evento, característico de esta zona del país.

Entre su repertorio ejecutan música clásica, música folklórica, música paraguaya, música latinoamericana, música de los Beatles, de Frank Sinatra, música de películas, metal sinfónico entre otros. “Muchos chicos de la orquesta están por primera vez en el Chaco y estoy seguro que van a ir con un concepto muy distinto de este lugar, ya que se piensa que la zona es muy rústica, pero aquí trabajan para conservar el arte tanto así como nosotros”, dijo Favio Chávez, director del proyecto.

Durante la hora y media que duró el evento, los curiosos instrumentos fueron presentados entre pausa y pausa, violines, tambores hechos de materiales reciclados impresionaban al ser usados para interpretar la música.

Uno de los tantos ejemplos de vida que conforman el nutrido grupo de jóvenes que hace parte de la orquesta se trata de Aramí Armoa, ella es oriunda de Cateura y ejecuta finamente el violín, instrumento del cual se enamoró escuchado a la Filarmónica de Viena por la televisión cuando era niña. “Siempre quise estudiar para tocar el violín pero no pude, entonces una amiga me habló del proyecto y me integré rápidamente, me dieron un violín hecho de una lata de pintura, madera de palet y un tenedor, a partir de allí comencé a practicar y pude desarrollar más habilidades musicales”, dijo la joven artista.

Aramí destaca que gracias a la orquesta pudo terminar sus estudios y obtener una beca para seguir estudiando también música. “Insto a los jóvenes a luchar por sus sueños a pesar de todas las adversidades”, finalizó.