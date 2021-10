Cercenan la mano de un hombre tras pelea durante festejo electoral

La víctima fue identificada como Raúl Palacios Cabrera, de 38 años, vecino de la compañía Yukyty de Areguá, precisó el parte policial de la Comisaría 18 Central de esa ciudad.

El supuesto autor, que se entregó ayer en horas de la tarde en la comisaría, fue identificado como Marcos Alejandro Ricardo, de 25 años, quien también vive en la citada compañía aregueña.

Perla Palacios, hermana de la víctima, contó en conversación con ABC TV que el hecho sucedió luego de unos festejos por la victoria de uno de los candidatos a la concejalía de Areguá en las elecciones municipales del domingo pasado. Supuestamente, tanto la víctima como el victimario se conocían desde hace tiempo y ya tenían problemas personales.

“Ellos estaban el triunfo de nuestro vecino que ganó para concejal, Gustavo Alfonso. Estaban celebrando y el muchacho (el presunto agresor) se acercó junto a ellos queriendo tomar. Mi hermano, según mi sobrino y los vecinos, le dijo ‘andate de acá porque estás en falla, mejor evitar problemas’, por eso se enojó el muchacho”, explicó la hermana de Raúl Palacios.

Posteriormente, según el relato de la mujer recogido por Rodolfo López, periodista de ABC, el presunto autor fue hasta la casa del suegro de Palacios, en donde lo esperó con un machete.

“Al llegar él y bajarse del auto, el muchacho ya empezó a machetear su auto, allí salió mi hermano y le quería cortar en el cuello, y mi hermano puso el brazo para atajar el machete y allí le sacó su mano. Era grande su machete (...) Anteriormente ya hubo luego problemas, ellos se conocen, porque él es el primo de mi cuñada. Él (la víctima) me dijo que me tranquilice, me dieron su apoyo. Él es joyero, tiene siete hijos y dos nietos”, lamentó Perla Palacios.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno, Sophia Palacios, de la Fiscalía de Luque, quien dispuso que el supuesto agresor quede preso en la sede de la Comisaría 18 Central y que comparezca en su unidad hoy a las 08:00.