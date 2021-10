Ganaron la corrupción y el poder del dinero, coinciden

La diputada Amarilla responsabilizó de la derrota de Eduardo Nakayama (PLRA) al 40% de los electores asuncenos que no votaron en las elecciones del domingo pasado. “Ellos permiten que sean los votos vulnerables, vendidos o extorsionados los que elijan y decidan quién va a gobernar”, señaló, y dijo que ese electorado crítico esperaba un discurso fuerte contra la corrupción y contra los colorados corruptos.

Mencionó que el problema surge porque no llegaron al 40% del electorado y que evidentemente no está motivado, está hastiado, está desilusionado y desprecia a la clase política por su inconducta, indicó.

La parlamentaria recordó que en las elecciones de Martín Burt (PLRA) contra Ángel Barchini (ANR) la participación fue del 94% y que a partir de eso fue decayendo. Considera que la gente que no vota no es el voto vulnerable, sino el más preparado de quienes dijo que esperaban seguramente un discurso firme y contundente por el cambio contra la corrupción.

“Esa gente que no vota no se vende ni se deja extorsionar, ni se cree las mentiras, por eso creo que necesitaba (el elector) un discurso más duro contra la corrupción y contra los colorados corruptos, porque esa gente puede estar afiliada al Partido Colorado, pero no coincide con ellos y por eso no se va a votar. Nosotros no logramos hace rato lo que Burt logró: sacarlos de su casa a votar”, manifestó la legisladora quien dijo que cuando logren eso ganarán, ya que por de pronto estarán en manos de los votos comprados extorsionados y empleados del Estado.

El poder del dinero

Por su parte, la diputada González indicó que pueden decir que en Asunción ganó el poder del dinero sucio. Asimismo, menciona que las transformaciones que necesita el Paraguay soplan desde el Este y el Sur como en ciudades de Ciudad del Este, Fram y Encarnación.

“Un sistema electoral que depende de manera casi exclusiva del dinero para acceder a un cargo de poder, nos conduce peligrosamente a un esquema de violencia, inseguridad y criminalidad. El dinero sucio en política se retroalimenta de más dinero y más corrupción y conseguirlo nos va a costar muy caro. Ya nos está costando vidas.

Asimismo, señala que la inseguridad va a crecer y que advierten con mucha preocupación. Afirma que la oposición debe realizar una profunda reflexión. “Tenemos que aprender a construir una alternativa”, afirmó.