Niña “gobernadora” de Guairá pide igualdad en los espacios de poder

“A través de este acto simbólico que es la toma de poder demostramos que las niñas somos capaces, que podemos salir adelante y que podemos cumplir cada cosa que nos propongamos”, sostuvo la adolescente de 17 años.

El juramento para que sea gobernadora por un día lo tomó el jefe departamental de Guairá, Juan Carlos Vera Báez (ANR). Es un acto simbólico promovido por la ONG Plan Internacional en la campaña con el lema “Niñas con igualdad”.

Daryan Belén instó a sus pares a no tener miedo de mostrar sus habilidades, a no quedarse calladas y a que hablen ante cualquier situación que les disguste. Recordó a las niñas y adolescentes que no están solas y que todas juntas van a crear una sociedad más igualitaria.

“Podemos seguir luchando para tener un mundo con igualdad en donde los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades, creando espacios para que las niñas puedan demostrar sus capacidades y así también empoderarse, que puedan decidir de su propia vida”, manifestó la niña gobernadora.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña.