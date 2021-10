Funcionarios municipales de Villarrica exigen pago de salarios

Funcionarios municipales, entre contratados y permanentes, no están cobrando desde hace tres meses, por lo cual se movilizaron esta mañana y se reunieron con el jefe comunal para exigir el pago de sus haberes. El martes pasado ya presentaron una nota a la Intendencia, con el apoyo del intendente electo Magin Benítez (PLRA) y su madre, la concejala reelecta María Constancia Benítez.

Los funcionarios manifiestan que viven del día a día, tienen familias que mantener y que incluso el sueldo es poco, pero necesario. “Queremos cobrar nuestro sueldo, que está atrasado. No cobramos desde julio y ya estamos a mitad de octubre, (...) Vamos aguantando, aguantando, porque vivimos en la campaña. Los que viven acá tienen que pagar alquiler, necesitan más”, dijo Inocencio Samudio Fariña, funcionario del Departamento de Obras.

Expresaron que su intención no es ensuciar el nombre de la institución municipal, sino que piden al intendente Aguilera y demás autoridades municipales que se “apiaden de sus necesidades”. Solo están reclamando su derecho y lo que le corresponde, coincidieron.

Rumilda Figueredo, funcionaria de Aseo Urbano, manifestó, “nosotros nos juntamos acá para pedir nuestro sueldo porque somos pobres, vivimos en alquiler, tenemos que pagar la luz, el almacén y ya no tenemos. Nosotros limpiamos el pueblo, la ciudad limpiamos”, expresó.

El intendente electo Magín Benítez (PLRA) y su madre la concejal reelecta, María Constancia Benítez, acompañaron a los funcionarios y mantuvieron una reunión con el intendente saliente Alejandro Aguilera (ANR cartista).

La edil reclamó que diariamente ingresa al municipio una cantidad importante de recursos de los diversos pagos de impuestos que realiza la población. “No puedo entender cómo es que diariamente entra plata, pero se le debe más de tres meses a los funcionarios, qué se hace de toda la plata. En la Junta ya solicité informes a la Intendencia de forma verbal y escrita, pero nunca tuve respuestas”, lamentó María Constancia.

Venden parte del piquete municipal para recaudar fondos

El intendente Alejandro Aguilera indicó que la falta de pago se debe a la escasa recaudación del municipio. “La población no tiene una educación tributaria y existe muchísima evasión, desde julio las recaudaciones cayeron totalmente, pero lo poco que ingresa se utiliza para pagar las deudas de a poco”, alegó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, confirmó que unos 70 lotes, parte de los 160 del piquete municipal se está vendiendo de forma directa, sin arrendamiento con el fin de “recaudar fondos” para pagar las deudas del municipio.

“Tomamos esa determinación con la aprobación por unanimidad de la Junta Municipal, se hicieron todos los pasos administrativos jurídicos pertinentes, se les cobró a las personas lo que dice la ley que hay que cobrarles, todavía no sé el monto porque aún no pagaron todos, pero son 23 personas las que fueron beneficiadas y las que ya abonaron. Es compra directa, no se dará en arrendamiento, hicimos eso ante la necesidad del municipio de contar con fondos ya que no tuvimos acceso a créditos”, excusó Aguilera.

Todo apunta a que los funcionarios no cobrarán sus salarios atrasados y que el jefe comunal Alejandro Aguilera le dejará esa responsabilidad al nuevo intendente electo, Magín Benítez.