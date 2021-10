MEC: aumento del 16% podría darse pero recién en el segundo semestre del 2022

En conferencia, Juan Manuel Brunetti reiteró que por la situación económica solo pueden concretar un aumento del 11% para los maestros a partir de este mes de octubre. “Esto es lo que el Estado puede pagar ahora mismo”, justificó y luego agregó que con esto ya se cumple con el salario básico profesional docente.

Sin embargo, adelantó que a partir del segundo semestre del 2022, aproximadamente desde julio, “si están dadas las condiciones”, se podría alcanzar el 16% que exigen los educadores que siguen en paro.

Lea más: Docentes se “crucifican” para presionar aumento salarial

Consultado con respecto a de qué dependerá ese aumento, dijo que será de la recaudación tributaria de los próximos meses. Añadió que se comunican constantemente con los docentes y ayer uno de los presidentes de los gremios pidió una respuesta para hoy, por lo cual confirman el aumento del 5% en el segundo semestre del 2022, aunque siguen acotando la mencionada condicionante.

“Se pagará por días trabajados”

Así también, instó a los docentes a que levanten la medida de fuerza y vuelvan a brindar clases, considerando que muchos siguen manifestándose diariamente. En ese sentido, volvió a advertir que se aplicarán descuentos. “El Ministerio va a cumplir las leyes. Se paga por los días trabajados”, manifestó.

El titular del Ministerio de Educación indicó que lo presupuestado exclusivamente para los incrementos salariales en el MEC para el año que viene es de G. 567.000 millones. El ministro recordó que el Gobierno excluyó al MEC de la ley que limita los aumentos salariales por la pandemia y ello permitió que hoy se pueda lograr un incremento del 11%.

Lea más: Mientras un grupo de docentes insiste en la huelga, el otro ya volvió al aula

“La educación es prioridad para este Gobierno. Esto no es solo discurso”, agregó, considerando el mencionado incremento presupuestario para sueldos. En otro momento, añadió que todavía se debe conseguir mayor presupuesto para mejorar la infraestructura y garantizar la distribución de kits escolares para el retorno a las aulas.

“Siendo los estudiantes los principales beneficiarios del sistema educativo, no podemos dejar de pedir recursos para reparar y mantener las escuelas, los cuales aún no están previstos en el presupuesto (...) También tenemos que reconocer que el MEC no cuenta aún con un presupuesto de G. 65.000 millones que nos permita completar el financiamiento para la compra de kits escolares”, resaltó en otro momento.