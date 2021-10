“Superproveedora” quiere anular la resolución de DNCP que la inhabilitó

A través de la resolución N° 4.574/21, con fecha del 13 de octubre último, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, ordenó la apertura del recurso de reconsideración interpuesto por la “superproveedora” y designó al abogado Idilio Mieres como funcionario encargado de la revisión de la resolución recurrida en base al escrito presentado por Engineering.

Con este recurso, la empresa pretende anular los resultados del sumario de la DNCP, en el que una vez más se confirmaron las desprolijidades en la ejecución de la pasarela “ñandutí”, obra que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Arnoldo Wiens, adjudicó a dicha firma.

Concretamente, la “superproveedora” pretende revocar la resolución N° 4.396/21, con fecha del 1 de octubre, en la que Contrataciones suspendió a dicha firma para contratar con el Estado, durante un año.

Según la resolución de la DNCP, que la “superproveedora” quiere revocar, tras el análisis de todos los elementos de la obra pasarela “ñandutí”, se ha corroborado en el sumario que Engineering no ejecutó los trabajos dentro del término del pliego de bases y condiciones, no ha realizado la instalación eléctrica de conformidad a lo establecido en el contrato, no ha extendido las garantías de anticipo y las pólizas de obra conforme al pliego y al contrato “configurándose el supuesto contemplado en el inciso b) del Art. 72 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas”.

Asimismo, resaltó que Engineering actuó con mala fe en la suscripción de la adenda N° 1 y 2, con la cual ha obtenido condiciones más ventajas “en razón que con los ítems ‘nuevos’ incorporados en los convenios modificatorios N° 1 y N° 2, los porcentajes de los costos indirectos, constituidos por la suma de los gastos generales e impuestos y beneficios, tuvieron variaciones significativas con relación a la oferta, sin que haya justificaciones para ello”. Estas adendas representaron G. 3.142.820.246 más al contrato.

Agregó además que se ha otorgado una ventaja “desproporcional”, que conforme a la Contraloría equivale a una modificación del 87,18% del contrato y las bases concursales, lo cual implica un cambio sustancial en el contrato. La pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2, los cuáles se firmaron para beneficiar a la contratista, porque ni siquiera cuentan con especificaciones técnicas, según Contraloría. Del monto total ya se pagaron G. 10.278 millones (casi 73%) a la “superproveedora” y el MOPC sigue sin definir el cierre del contrato.

Firma está ligada a Barrail Hermanos

Este “castigo” de la DNCP no impide a Engineering seguir participando de las licitaciones de las diferentes instituciones del Estado, porque el dueño de la firma, Juan Andrés Campos Cervera, ya ubicó como accionistas de Barrail Hermanos SA a su esposa, cuñado y hasta a uno de sus gerentes, con la intención aparente de seguir ganando licitaciones con esta compañía.

En este sentido, María del Mar Cabello Manevy, gerente de Engineering y esposa Campos Cervera, y su hermano Sebastián Fernando Cabello Manevy, crearon la empresa 3CCC SA, que hoy figura como uno de los principales accionistas de la empresa Barrail Hermanos SA, según se lee en el documento oficial de constitución de la firma, a cuya copia tuvo acceso ABC.

La sociedad de los hermanos Cabello Manevy se constituyó en marzo de este año, aparentemente solo para sumarse a los nuevos accionistas de Barrail Hermanos, constructora que se vendió en octubre del año pasado a varios inversionistas, entre ellos los propietarios de Engineering.

Otro gerente de Campos Cervera que figura como accionista de Barrail Hermanos es Armando Anastacio Amarilla Ramos, según los datos. Justamente, Amarilla Ramos, fue electo como presidente del directorio de Barrail y el cuñado de Campos Cervera, Cabello Manevy, fue designado vicepresidente de dicha compañía.

Con sus cercanos en puestos estratégicos, el dueño de Engineering tiene el terreno preparado para seguir facturando con el Estado. Incluso, nuevamente en el propio MOPC ya le adjudicaron este año el Hospital del Sur de Encarnación, por US$ 30 millones, al consorcio del que forma parte Barrail Hermanos.

Tras descubrirse que Engineering está ligada a Barrail Hermanos, fuentes extraoficiales señalaron que hay presiones para levantar la sanción de la DNCP a la empresa.