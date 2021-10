Paraguay aún debe US$ 154 millones por la compra de vacunas anticovid

Un informe solicitado por la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) revela que a la fecha, Paraguay recién pagó US$ 52.655.448 del monto total que debe desembolsar por los contratos firmados para la compra de vacunas contra el covid-19. Son en total US$ 207.610.290 por más de 12 millones de biológicos adquiridos para este año y el 2022.

A la fecha, el país ya recibió poco más de 5 millones de dosis del antiviral, sin embargo, más del 50% de estas entregas fueron realizadas en carácter de donación.

Según el informe, al mecanismo Covax, por ejemplo, que debe entregar cerca de 4.300.000 dosis al país, se le pagó US$ 8.178.848 del total, que alcanza US$ 45.151.890. Este sistema, apenas entregó a la fecha 343.800 dosis anticovid.

Además, el documento revela que ya se desembolsaron US$ 6.000.000 de los US$ 30.000.000 a pagar por dos millones de vacunas Covaxin. Sin embargo, a la fecha el país todavía no recibió ni un solo biológico de esta plataforma.

Asimismo, se muestra que el total a pagar por las vacunas Pfizer asciende a US$ 24.008.400, de los que ya se abonaron US$ 8.751.600.

El informe presentado por Salud Pública también descubre que el mayor monto pagado hasta el momento por los biológicos contra el covid-19 es el desembolsado para adquirir las vacunas Moderna. Son unos US$ 15.600.000 del total a pagar, de US$ 52.000.000.

No obstante, este contrato firmado recientemente en base a dos millones de vacunas de esta plataforma, recién será para el 2022, según había comunicado Salud Pública.

Dosis de refuerzo

Tras meses de incertidumbre, actualmente Paraguay dispone de una considerable cantidad de biológicos contra el covid-19 y un bajísimo porcentaje de requerimiento, por lo que desde ayer, la cartera sanitaria comenzó la aplicación de una tercera dosis o vacuna de refuerzo.

El biológico, que será aplicado durante toda la semana, es exclusivo para el personal de salud, que ayer acudió positivamente a los vacunatorios, así como también para las personas de 50 años en adelante.

Durante toda la semana, la segunda dosis también se aplicará en los puestos de vacunación, en tanto que la primera dosis será a través de visitas comunitarias.

