Director de Aduanas niega “negligencia”

Fernández negó que la institución a su cargo haya incurrido en negligencia al no haber contratado ningún tipo de seguro para precautelar las mercaderías decomisadas, cuyo valor aproximado sería de G. 18 mil millones, que se encontraban bajo guarda y custodia, en jurisdicción y predio aduanero arrendado a la firma Cigal S.A, situado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Fernández responde que no incurrió en negligencia, la institución, el personal de seguridad de la empresa privada , como el personal policial. Asimismo, menciona que la institución no estaba obligada a contratar un seguro, ya que antes de su comercialización los bienes caídos en comiso no formaban parte del patrimonio institucional, incluso señala que si contrataba un seguro allí sí iba a incurrir en negligencia en violación al Código Aduanero.

Acerca del pedido del senador Martín Arévalo (ANR) para el ascenso de un funcionario, menciona a Miguel Ángel Medina Prieto menciona que actualmente se desempeña como Jefe de División y que el parlamentario pidió que ocupe el cargo de Administrador de Aduana de Terport, siendo que el despacho que el despacho que presenta el chofer que transportaba el contenedor en infracción aduanera se encuentra suscripto por el mismo Medina.