Octogenaria se reencontrará con su familia tras apertura de frontera con Argentina

Agapita lleva meses sin poder volver al país vecino, lugar donde ella reside y también sus 10 hijos. “Dos de mis hijos quedaron internados por varios días y no pude estar con ellos en ese momento, cuando eso pasó, vine a pedir que me dejaran pasar, pero no me permitieron”, se lamentó la octogenaria mujer.

Hoy después de quedar meses en Paraguay al fin se dio ese tan anhelado sueño de pisar nuevamente suelo argentino.

Agapita González y sus hijos viven en la República Argentina ya hace más de 15 años, tuvieron que mudarse al vecino país buscando una vida mejor, como lo hicieron miles de paraguayos. Cuando la abuela estaba esperando el resultado de PCR en control sanitario lado Paraguayo, le llamó una de sus hijas diciéndole que ya la están esperando; Agapita no pudo contener sus lágrimas.