Facturas falsas: “No vamos a ceder a ninguna presión”, asegura viceministro

Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dijo que la institución a su cargo no cederá ante presiones en el caso de facturas falsas, si es que descubren que alguna figura con poder está involucrada en el sistema. Reconoció que ya estaban al tanto de estas irregularidades antes de las elecciones, pero no pudieron dar a conocer el hecho debido a que la investigación no estaba concluida.