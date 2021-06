Tras escándalo en Brasil, Salud Pública niega sobrecostos en la compra de vacunas Covaxin

Según un cable de la embajada brasileña en Nueva Delhi, fechado en agosto del año pasado, se informó que la vacuna Covaxin, fabricada por el laboratorio Bharat Biotech, tenía un precio estimado de 100 rupias, es decir, tanto solo US$ 1,34 por dosis.

Sin embargo, el gobierno de Jair Bolsonaro pagó por la vacuna india un monto muy superior al estimado por el fabricante según documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, de acuerdo a medios de comunicación del vecino país.

Así como el vecino país, que compró el antiviral desarrollado en la India por US$ 15 cada ampolla, Paraguay también negoció el biológico por el mismo costo según el informe presentado por el senador Amado Florentín, que indica que las 2.000.000 de dosis negociadas con Bharat Biotech tienen un costo total de US$ 30.000.000, siendo US$ 15 el precio por unidad.

Este precio fue confirmado a ABC por el doctor Julio Borba, ministro de Salud Pública quien aseguró no existe irregularidad en el proceso de compra ni en el costo pagado por las vacunas Covaxin.

“Esa información es totalmente incorrecta. Esa es la oferta que se recibió y Brasil pagó lo mismo que nosotros aparentemente”, sostuvo el ministro.

Dijo además que los documentos firmados con los laboratorios no pueden ser revelados por acuerdos de confidencialidad. “No se puede mostrar porque nos suspenden”, alegó.

Además, aseguró que los biológicos más “baratos” son las disponibles a través del mecanismo Covax Facility, que según el informe presentado por Florentín cuestan US$ 9 cada vacuna.

“Dónde se encuentra una vacuna que cuesta menos de dos dólares”, se preguntó Borba al tiempo de mencionar que la única irregularidad con las vacunas indias es que aún no se recibe las dosis comprometidas porque “India entró en crisis”.

Además, resaltó que todas las vacunas -dependiendo del fabricante- tienen un costo diferente y que ese precio es incluso diferente dependiendo del país que negocia la vacuna. “Nosotros buscamos rapidez y precio. No sé por qué existen costos diversos para cada país. Ese es un buen punto a discutir”, dijo.

A la fecha, el monto más elevado pagado por Paraguay por las vacunas anticovid es de US$ 30 por las vacunas del laboratorio Sinopharm negociadas con la compañía G42 Medications Trading de Arabia Saudita.

Según los datos revelados, Paraguay negoció con esta empresa 1.000.000 de vacunas por un monto total de US$ 30.000.000 y ya anticipó US$ 7.500.000. Cabe mencionar que a la fecha, Paraguay tan solo recibió 250.000 vacunas el pasado 24 de mayo.

Sobre este punto, el ministro de Salud mencionó que las dosis desarrolladas por Sinopharm, no es la vacunas con el costo más elevado, ya que -según dijo- la Coronavac cuesta US$ 40, Sinovac sale US$ 34 y la Janssen de Johnson & Johnson (de una sola aplicación) tienen un costo de US$ 15.

Alegó también que meses atrás, las dosis de Sputnik V tenían un costo de US$ 10 y que ahora cuesta US$ 22 cada una. Es importante indicar que por estas vacunas, Paraguay ya pagó la totalidad de la suma negociada, es decir, un total de US$ 9.950.000 y recibió a la fecha, 104.000 biológicos.

