Barras bravas se enfrentaron a balazos y solo hay un detenido

Al menos 10 hombres se disputaron a balazos ayer horas antes del partido entre Olimpia y Guaraní. En las imágenes captadas por algunos testigos se puede observar incluso cuando uno de los “hinchas” realiza los disparos y también se ve a varios presentes tirar piedras y desafiar al otro bando.

El hecho ocurrió sobre la calle Acá Vera casi Mariscal José Félix Estigarribia, al costado mismo del Regimiento de Infantería N° 14, barrio Mariscal Francisco Solano López de Asunción.

Se cree que quienes protagonizaron este peligroso hecho fueron los integrantes de las facciones “Mafia negra” y “La pandilla”, ambas del Club Olimpia.

Agentes de la Policía Nacional fueron alertados por los vecinos y cuando llegaron al lugar encontraron a uno de los sujetos que tenía las “características” de uno de los hinchas que participaron del hecho. El mismo fue aprehendido e identificado como Jesús Ramón Vázquez Martínez, de 28 años, quien incluso tiene antecedentes por robo.

En poder del mismo no se halló ningún arma, pero ya le practicaron la prueba de nitrito y nitrato para verificar si utilizó una recientemente. El hecho fue comunicado al fiscal Juan Carlos Ruiz Diaz. Intentamos contactar con el agente del Ministerio Público para saber si no había más identificados, pero no atendió las llamadas hasta el cierre de la nota.