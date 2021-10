Madre niega alquiler de su hijo para pedir limosna en semáforos

El fiscal Augusto Ledesma Blasser, quien investiga el caso, imputó a una mujer por la supuesta comisión de los hechos de abandono y violación del deber de cuidado o educación. La jueza María Cecilia Ocampos otorgó arresto domiciliario para la madre, ya que es lactante de otro pequeño de apenas un año, según manifestó el agente del Ministerio Público.

Según los hechos, el menor rescatado habría sido alquilado por Ever Saúl Acosta, quien aparentemente no tiene un vínculo familiar con el niño, para pedir dinero o vender golosinas en los semáforos ubicados en el microcentro de Luque. La denuncia fue hecha a través del sistema gratuito Fono Ayuda 147.

Al principio, Acosta dijo a los intermitentes de Codeni, de la Defensoría de la Niñez y a la Policía Nacional, que era el tío del niño y luego aseguró ser el padrino. Sin embargo, abandonó al pequeño en el Hospital General de Luque donde estaba siendo inspeccionado luego del rescate, escapándose del lugar ante un “descuido” de la Policía, manifestó la defensora del menor Daily Acuña.

El fiscal Ledesma Blasser, hace 10 días ordenó la detención de Ever Saúl Acosta, pero hasta la fecha sigue con paradero desconocido.

Por su parte, la madre del “niño alquilado” se comunicó con la redacción central de nuestro diario y negó que haya alquilado a su hijo. Intentamos hablar nuevamente con ella para conocer detalles del caso, pero no atendió las llamadas a su celular.

“Dormía todo el día”

De acuerdo a los datos proveídos por los intervinientes, el pequeño de dos años que se encontraba todos los días en los brazos de Ever Acosta permanecía dormido la mayor parte de la jornada. Por tal motivo, el pediatra que atendió al niño en el Hospital de Luque ordenó la práctica de varios estudios y análisis médicos para saber si el mismo era o no sedado de propósito. Hasta la fecha aún no se obtuvieron los resultados, afirmó la defensora de la Niñez.