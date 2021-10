Policía retuvo a una mujer por 6 horas al confundirla con otra

Se trata de Rocío Estigarribia, quien dijo que llegó el pasado sábado a la comunidad de Fuerte Olimpo con la esperanza de ofertar prendas de vestir y así acceder a alguna ganancia en medio de esta difícil situación económica. Relató que proviene de la capital del país y que llegó a esta población chaqueña en compañía de una amiga que también se dedica a la venta de productos varios.

“Luego del largo viaje que realizamos, apenas nos instalamos en el hospedaje y cuando nos disponíamos a salir a ofertar nuestros productos por las calles de la comunidad recibimos la inesperada visita de dos personas que dijeron ser agentes policiales de Investigaciones. Nos pidieron nuestros documentos de identidad, a lo cual accedimos sin inconveniente, pero ellos insistieron en que yo debía acompañarles hasta la comisaría para que puedan verificar y corroborar mi cédula de identidad”, dijo la mujer.

Agregó que les pidieron identificarse, ya que ambos agentes estaban vestidos de particular, por lo que dudaron de la veracidad del procedimiento policial. “Me dijeron que les acompañe por las buenas; caso contrario, me colocarían las esposas y me llevarían de manera forzosa, por lo que al no tener otra opción tuve que subir al vehículo sin logotipo, y me llevaron hasta la sede policial a las 09:00. Mi amiga que quedó en el hospedaje logró contactar con un abogado, a quien pidió que se apersone hasta la comisaría a fin de asesorarme, ya que no sabíamos las intenciones reales de la Policía”, relató la vendedora.

Agregó que le tomaron las huellas digitales y dijeron que “tenían que llegar otros policías desde Filadelfia para que puedan identificar si de verdad era la persona que aparecía en mi cédula de identidad”. Finalmente, ya en horas de la tarde, casi cerca de las 15:00 y luego de 6 horas de estar en la comisaría, la liberaron, no sin antes disculparse mencionando que todo se trató de un error, que supuestamente la confundieron con otra mujer que posee antecedentes.

“El mal momento que me tocó vivir, al tiempo de generarme una tremenda denigración, por la humillación que pasé, también me generó perdida económica, ya que tuve que pagar el servicio del abogado. Esta situación también me afecta en mi trabajo, ya que al ser una comunidad pequeña, mi imagen quedo dañada ante los pobladores, quienes son mis eventuales clientes”, dijo Estigarribia.

Finalmente, la mujer adelantó que presentará este lunes una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de dejar un precedente sobre el mal procedimiento policial, en busca de evitar que se vuelva a repetir este tipo de hechos.

Por su parte, según la Policía, la mujer no fue detenida, solo fue “invitada” a la comisaría para realizar los trámites que puedan corroborar su verdadera identidad, según dijo el oficial 1° Carrillo, quien estuvo a cargo del operativo.

Este no es el primer caso de supuesto abuso de autoridad en la región que involucra a agentes de Investigación de Delitos, ya que no poseen sede en este departamento y provienen directamente de la capital del país.