Policía alerta sobre aumento de estafas y robo de dinero de las cuentas bancarias

El jefe de Delitos Económicos, Crio. Diosnel Alarcón, habló esta mañana sobre el aumento de casos de “phishing”, que consiste en la suplantación de sitios web para captar datos personales y credenciales de acceso a plataformas virtuales, como banca online, correos o redes sociales.

Asimismo, indicó que ya casi 30 personas fueron detenidas entre la semana pasada y ésta por delitos de ese tipo. Explicó que los estafadores contactan con las víctimas a través de mensajes, llamadas o correos e indican la necesidad de renovar datos para evitar que se bloqueen sus cuentas.

“Te envían un link y te dicen que debés actualizar tus datos o si no te bloquearán tu cuenta y no podrás hacer ninguna operación más”, precisó. Los investigadores de los últimos grandes casos se encuentran indagando sobre las víctimas y una de ellas denunció el robo de US$ 15.000.

Lea más: Delincuentes innovan técnicas para estafar con el uso de la tecnología

“El delincuente se queda con tu credencial y se pueden hacer todo tipo de operaciones, compras y transferencias”, agregó. Según el comisario, generalmente se transfiere el dinero a otra cuenta que también fue robada o a veces a bancos del exterior, donde ya es difícil recuperar el dinero.

“Estamos buscando identificar a todos los delincuentes a través de las huellas digitales que dejan”, agregó en contacto con ABC Cardinal.

Bancos alertaron a sus clientes

A través de las redes sociales, varios bancos locales alertaron a la ciudadanía sobre este tipo de estafa y aclararon que no piden actualización de datos a través de simples mensajes o correos.

Por otra parte, contó que el ciberdelito más común sigue siendo la sextorsión, además de las estafas de todo tipo realizadas a través de llamadas telefónicas en que ofrecen falsas promociones para robar dinero o en las cuales se hacen pasar por personas cercanas para pedir dinero ante una emergencia.

Incluso la identidad del propio comisario fue usurpada por ciberdelincuentes que fingieron ser él para chantajear a una persona y pedirle dinero a cambio de “solucionar” una supuesta denuncia en su contra.

Lea más: Detienen a un hombre por extorsión en la Plaza Uruguaya tras una entrega vigilada