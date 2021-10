Desagüe cloacal averiado despide un hedor insoportable y vecinos denuncian que la Essap no escucha los reclamos

Miriam Rolón, vecina del barrio -y la más afectada porque el cauce del arroyo Havõ (conocido como Mba’eryjúi) pasa por su patio-, señaló que pese a los reclamos la empresa sanitaria no da respuestas. “No sabemos qué vamos a hacer, porque no responden nuestras llamadas. No sabemos a quién recurrir los vecinos”, exclamó.

Resaltó que en la vecindad hay muchos niños, que son los más afectados por la situación. Según los vecinos, el problema se generó a raíz de una falla en la máquina de bombeo de la Essap. Afirmaron que la máquina se descompone constantemente, por lo que ya se generó sobrecarga de desechos.

La filtración se escurre por el arroyo Havõ, cuyo cauce desemboca en el arroyo Ñeembucú y este a su vez en el río Paraguay, inundando al barrio 12 de Octubre con un olor desagradable e inaguantable.

Desde la oficina de la Essap, el Ing. Aníbal Aquino, administrador de la empresa, reconoció que la maquina de bombeo sufrió una falla que desató el inconveniente ambiental. Aseguró que están haciendo lo posible para solucionar el problema. Añadió que ya llegó a Pilar la nueva máquina de bombeo y que en el transcurso del día ya entraría en funcionamiento.