Mejoró la exportación de trigo gracias a los mayores precios

El ciclo anual de la exportación de trigo va de octubre de un año hasta setiembre del siguiente, por lo que al cierre del mes pasado finalizó una zafra del cereal, correspondiente al 2020 y a partir del corriente se da lugar a los envíos del 2021, cuya cosecha también cerró, para dar lugar a la siembra de soja. En la zafra que concluyó se exportaron 362.123 toneladas del cereal, contra unas 330.489 toneladas enviadas en la anterior, lo que implica un 8,7 % de aumento.

Al respecto, la asesora de comercio exterior de la Capeco, Sonia Tomassone destacó la importancia de los resultados obtenidos en la exportación del trigo en la zafra 2020, porque Paraguay sufrió una merma productiva en el 2020 como también en el 2019, que fueron causadas por fenómenos climáticos, sequías y heladas, por lo que el aumento representa un eficiente trabajo en la comercialización internacional.

Enfatizó que además de satisfacer suficientemente el mercado interno, con unas 650.000 toneladas, se exportaron 362.000 toneladas de trigo, cifran que sumaron cerca de un millón de toneladas de producción nacional en el periodo que cerró.

Explicó que considerando exclusivamente el año calendario, en lo que va del 2021, de enero a setiembre, se exportaron 268.376 toneladas, frente a las 192.574 toneladas enviadas durante el año pasado. Dicha cifra representa 28,2 % más, unas 75.802 toneladas, respecto al mismo periodo comparado del 2020. Agregó que ese volumen adicional desalijado permitió una inyección de US$ 28,2 millones, pasando de unos US$ 41,2 millones generados en el 2020 a US$ 69,5 millones que benefician a la economía este año.

La experta dijo que esos buenos resultados logrados en cuanto al ingreso de divisas generado por las exportaciones del cereal obedecen directamente a los mejores precios del trigo en el mercado brasileño.

Mercado brasileño

El principal destino del trigo guaraní sigue siendo, Brasil, que representa el 99% de los envíos, aunque se registraron exportaciones en menor volumen a Chile y Vietnam. Cabe destacar que durante esta zafra se retomaron pequeñas exportaciones terrestres a Chile reemplazando los envíos a Bolivia registrados en la zafra 2019.

Exportadoras

Con relación al ranking de exportadores por zafra, al cierre de esta campaña la empresa Nativa, con un 11 % de participación encabeza el listado. Atrás quedaron Molinos D´Italia (11 %), Afrogértil (10 %), Unexpa (8 %), LAR (5 %), Pindó (5 %), Colonias Unidas (5 %), Coopasam (4 %), Agro Monday (4 %), ADM (4 %) y otros jugadores que representan el 33 % del universo de empresas que exportaron. Unas 40 empresas fueron responsables de la exportación de trigo zafra 2020.

Mejores perspectivas para la soja 2022 y para la zafriña

En otro orden de cosas, las perspectivas para la producción de soja están siendo mejores a las proyectadas al inicio de la siembra en setiembre último, según se dijo en una conferencia virtual sobre los pronósticos climáticos para los próximos meses.

En la convocatoria a distancia organizada ayer por Capeco, con participación del experto argentino, Eduardo Sierra y del especialista agronómico nacional, el Ing. Agr. Luis Cubilla, entre otros referentes del agro, se dijo que la mayor parte de los cultivos de soja fueron sembrados desde fines de agosto y todo setiembre del corriente, los cuales podrían tener buenos rendimientos porque podrían alcanzar su desarrollo total justo antes de la sequía que se anuncia para el periodo diciembre-enero.

Sin embargo, aquellos cultivos que fueron sembrados desde octubre, también podrían ser beneficiados con humedad en el suelo, en el caso que cuenten con una buena cobertura vegetal muerta sobre la superficie de cultivo, tal como ocurre en la mayor parte de la zonas producivas, porque esa es la principal característica de la siembra directa, con lo que se reduce la pérdida de humedad por evaporación del suelo.

Otro pronóstico agroclimático que se lanzó ayer fue que para febrero de 2022 se anuncian lluvias casi normales, lo que podrá beneficiar el impulso de los cultivos de maíz y soja zafriñs. Sin embargo, el especialista Sierra advirtió que hay mucha incertidumbre, habló de los temidos “baches de sequía”, periodos sin lluvia, que según la duración de los intérvalos, podrán tene menor o mayor impacto sobre los cultivos de soja, que hoy están en el campo.