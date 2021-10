Pobladores de zona del Pilcomayo reclaman electrificación a la Ande

Vicente Román, líder de la comunidad guaraní asentada en San Agustín, reclamó que funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) visitaron la zona hace meses con el proyecto de instalar las conexiones de energía eléctrica, pero hasta ahora no hubo resultados.

Comunidades como La Pava, San Agustín, La Dorada y El pelicano se ven afectadas por la falta de electricidad.

“Por más que la zona de Pozo Hondo fue electrificada hasta la fecha no hay avances, siempre nos avisan que se va hacer y después no hay respuesta, no hay seriedad (...) nos cansamos de esperar”, aseveró Román.

La zona es poblada por pequeños ganaderos que se ven obligados a generadores que funcionan con combustible para mantener algunos alimentos frescos y recargar sus dispositivos móviles, pero en un contexto climático el del Chaco las temperaturas son extremas y los pobladores enfrentan muchas dificultades.

Los pobladores ya conformaron una comisión “pro electrificación” y enviaron varias notas al titular de la Ande, Félix Sosa, y cada tanto reciben promesas de que la zona será elecrificada pronto.

El jefe de la División Chaco de la Ande, Trífilo Jara, comentó que recientemente fueron inauguradas las conexiones desde Picada 500 hasta Cruce Don Silvio y es de ese proyecto que se debe desprender la derivación que iría a San Agustín, pasando por las localidades ya mencionadas.

Jara reconoció que el proyecto lleva mucho tiempo en planificación, y afirmó que hay respaldo económico para efectuar la obra, estimando que los trabajos comenzarán antes de fin de año, pero agregó que llevará tiempo terminarlos ya que comprenden de 70 kilómetros en los que se deben colocar cableado y transformadores.

“Creemos que la obra llevaría aproximadamente seis meses, pero depende de la disponibilidad de materiales, ellos tendrían energía dentro de los primeros meses del año que viene”, dijo Jara.

El retraso, dijo, se debe a una sobrecarga de trabajo y a la pandemia de covid-19.