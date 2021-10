Contra toda evidencia: Antivacunas se manifiestan frente a hospitales de Encarnación

La evidencia lo demuestra. En cuanto se masificó la aplicación de vacunas contra el Covid en Paraguay los casos leves y graves descendieron de manera drástica. De los picos de más de 150 muertes diarias alcanzados en junio, en octubre con un 31% de personas completamente vacunadas se sucedieron varios días sin ni un solo deceso por Covid. A pesar de lo que demuestra los datos, en el sur del país un grupo de personas decidió manifestarse contra su aplicación.

María Claudelina Vega, una de las integrantes de la organización autodenominada “Coordinadora Nacional de Lucha por la Vida”, afirmó que los manifestantes no están en contra de las vacunas, sino “de los experimentos”.

El presidente del organismo, Nerio Castillo, sostuvo que si bien los Estados definen las políticas sanitarias, existen garantías constitucionales del ciudadano cuando este no está de acuerdo con una política sanitaria. “Esto que hacemos no es negacionismo, es una lucha por la vida, y sabemos que no tenemos el apoyo ni de los medios de comunicación”, aseguró.

Por su parte, Alosio Drik, sacerdote católico que integra la coordinadora, dijo que someter a los niños a las vacunas es un genocidio.

Los manifestantes entregaron a la directora del HPM, Dra. María Teresa Barán, una nota en la que expresan su desacuerdo con vacunar a los niños. La funcionaria sostuvo que el Ministerio de Salud es el que determina la política sanitaria, y se comprometió a elevar la nota a sus superiores.

Vacunas son seguras

La jefa de la Unidad de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Anne Lindstrom aseguró durante una conferencia de prensa que la inmunización de la población ha demostrado una disminución significativa de los caos graves y de la muerte por covid.

También la Sociedad Paraguaya de Pediatría recomendó a los padres inmunizar a sus hijos con las vacunas anticovid y confiar en la eficacia de las dosis. “Son totalmente seguras”, garantizan. En principio, Salud vacunará a adolescentes de 12 a 18 años, luego pretende ir ampliando la franja etaria hasta alcanzar a los de 6 años.

“Los padres deben confiar y vacunar a sus hijos, más todavía porque el distanciamiento social es muy difícil en las escuelas y grupos de niños, porque juegan mucho. Además para protegerse de los adultos que le pueden transmitir la enfermedad. El nivel de eficacia es importante, evita formas graves y mortalidad”, dijo Dra. Ana Campuzano, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, en una entrevista previa.