Ingreso masivo de huevo de contrabando desde Argentina afecta al sector avícola nacional

Las productoras de huevos nacionales están pasando por un mal momento, se tiene mucha mercaderías en stock que no están saliendo, las gallinas que deben ser alimentadas, tiene el costo de producción elevado y el mercado saturado a nivel nacional, preocupa, porque no se tiene garantía que se va atajar o controlar el contrabando, manifestó la productora Carmen Patiño, del distrito de San Roque González.

Explicó que la Granja Avícola 3M, ubicada a la entrada de este distrito, cuenta con más de 200.000 gallinas ponedoras y que da fuente de trabajo en forma directa a unas 113 personas y que indirectamente entre proveedores, despensas, copetines, más de 500 personas, quienes viven del rubro avícola.

Patiño explicó que en su gallinería producen 15.000 docenas de huevo por día, y al mes superan las 450.000 docenas que venden a G.15.000 la plancha de 30 unidades de huevo. Ahora el stock de la producción no se mueve, la competencia es fuerte porqué ingresan de manera ilegal y saturan el mercado a precio que no supera los G.12.000 la plancha y con eso no se puede recuperar ni el costo de producción.

Ante dicha situación, la mujer manifestó que el sector de la producción de huevo necesita con urgencia la ayuda del gobierno nacional, porque el contrabando ocasiona pérdidas irremediables, y esperan que las autoridades tomen algunas acciones para detener el contrabando.

La saturación del mercado nacional con productos de contrabando, ya es insostenible y los organismos de control no realizan una fiscalización en serio.