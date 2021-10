Presunto narco no fue detenido, pero fiscala destaca golpe a “brazo económico” de la estructura

Una importante comitiva, con 7 fiscales y casi 200 agentes policiales, ejecutó ayer el Operativo “Jerjes I”, con procedimientos en varios puntos del departamento de Canindeyú, principalmente en la ciudad de Salto del Guairá. Se allanaron en forma simultánea 17 inmuebles que -se presume- eran utilizados por la estructura dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero en esta zona, bajo el mando de Narciso Ayala.

Dos miembros de la estructura fueron detenidos, pero el presunto líder narco logró fugarse antes del procedimiento. La fiscala interviniente, Lorena Ledesma, destacó que -pese a ello- están conformes con el procedimiento.

Afirmó que lograron constatar la función que cumplían los bienes para la estructura y, además, resaltó que se cumplió el objetivo del operativo: darle un golpe al “brazo económico del grupo criminal. Veo como un golpe importante”, subrayó.

Igualmente, Ledesma refirió que “la detención (de Narciso) se va a dar a lo largo del proceso que se inicia”.

¿Fue alertado Narciso Ayala sobre los procedimientos?

La agente del Ministerio Público refirió también que analizarán si el despliegue de la comitiva alertó a Ayala, quien posteriormente logró fugarse, sobre los procedimientos. No obstante, refirió que los trabajos previos y los allanamientos se realizaron con el sigilo correspondiente.

Agregó que el procedimiento se llevó a cabo con un importante despliegue porque tenían la información de que en una de las viviendas estaban instalados miembros del Primer Comando da Capital (PCC).

Así también, no descartó que el presunto narco haya sido alertado por parte de las autoridades policiales y de Justicia de la zona, ya que presumen que cuenta con protección de estas instituciones.

¿Por qué Seprelad no alertó?

Por otra parte, Ledesma refirió que sospechan que los 20 bienes identificados -y valorados en US$ 20 millones- de la estructura criminal son producto del lavado de dinero que provenía del narcotráfico. También fueron incautados automóviles y otros elementos de lujo.

El presunto “clan familiar” intentó justificar los bienes alegando que fueron adquiridos por la sociedad denominada “4 Hermanos de Canindeyú SRL”, que supuestamente comercializaba ganado vacuno. Sin embargo, la fiscala refirió que tras el operativo se pudo constatar que la firma era de fachada.

Ante la consulta de cómo la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no alertó ante los indicios de lavado de dinero de la firma, la fiscala refirió que “es una buena pregunta”. Igualmente, aclaró que el ente pudo no haber registrado las irregularidades, en caso de que la sociedad no haya operado dentro del sistema financiero.

También indicó que el proceso investigativo continúa con la evaluación de si los inmuebles pertenecían a la estructura. En ese sentido, refirió que mediante una medida cautelar se bloquearán estos bienes para que no sean transferidos hasta que haya una acusación fiscal.