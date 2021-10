Senado trata incentivos a transportes eléctricos

La normativa propone exoneraciones impositivas y otros beneficios para la promoción de los transportes eléctricos.

La comisión de Energía y Desarrollo Sostenible, que preside el senador Sixto Pereira (Frente Guasu), planteó varias modificaciones. Entre ellas la creación de un Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico con el 10% de lo recaudado en el Impuesto Selectivo al Consumo a la nafta de 95 octanos o más, al turbo fuel, nafta de aviación y al gasoíl premium (53 octanos o más).

En cuanto a las exoneraciones de impuestos a la importación de autos eléctricos, plantean excluir a los que sean de alta gama.

Asimismo, proponen incluir un capítulo dedicado a las motos y bicicletas eléctricas y plantean la sustitución gradual de importación y fabricación de motocicletas movidas a combustibles fósiles por motos y bicicletas eléctricas.

Préstamos del BID

El Senado volverá a tratar también hoy dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de US$ 43 millones para el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de US$ 20 millones para el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), que habían sido postergados la semana pasada por no considerarse urgentes.

Seguro de desempleo

El proyecto de ley de creación del seguro de desempleo también figura para su estudio, pero la comisión de Hacienda y Presupuesto pedirá su postergación ya que convocarán a autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para consultar su postura en relación con esta iniciativa, que pretende fondear el pago a desempleados temporales elevando el 1% de los aportes que realizan obreros y patrones.