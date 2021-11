AFD se alista para financiar obras de infraestructura y desarrollo productivo

La nueva titular de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) Teresa Rivarola de Velilla con marcada trayectoria en el sector financiero privado se suma a banca de segundo piso, con la intención de seguir apostando al desarrollo del país. En entrevista a nuestro diario habló sobre proyectos para financiar obras de infraestructura, viviendas y planes de fondeos que permitan al ciudadano poder seguir accediendo a financiamiento de bajas tasas y largo plazo.

¿Desde la titularidad de la AFD cuál sería su línea de acción y prioridades?

Vamos a seguir potenciando, el financiamiento de acceso a la vivienda. Contar con nuestros aliados estratégicos (entidades financieras) para ofrecer el crédito a largo plazo y con buenas tasas, es para la AFD es un legado demasiado importante, pero que hay que seguir potenciando.

Esto nos impulsa a mirar para los próximos años, los retos que se vienen para el país que son enormes y creo que es un punto de inflexión, donde tenemos que estar apuntalando y acompañando a todos los sectores productivos del Paraguay.

¿Qué desafíos tiene la institución para impulsar el desarrollo productivo?

Desde el arranque mismo fuimos invitados por el Ministerio de Hacienda para hablar sobre los próximos años de la AFD y conversamos sobre la imperiosa necesidad que la institución fortalezca su estructura interna, para acompañar todo ese desarrollo de infraestructura que necesita el Paraguay , con habilidades que nos permitan siempre mantener el nivel de profesional y técnico para la evaluación de los proyectos.

El dinero que administramos desde de la AFD es de todos los paraguayos, y es nuestro compromiso como institución, utilizar debidamente los recursos para crear fuentes de trabajo y que eso tenga luego un efecto derrame a los distintos segmentos de la sociedad, de tal manera que el beneficio le pueda llegar a más familias.

¿Cómo se van a desarrollar estos planes para financiar infraestructura?

El financiamiento de obras es un proyecto relativamente nuevo para la institución y ahora se está abriendo la posibilidad para ir de la mano con iniciativas o Alianzas Públicos-Privadas (APP), y es ahí que la AFD tiene que cumplir un rol protagónico.

Hoy la carta orgánica nos permite a través de un fideicomiso financiar obras, también lo podemos hacer con nuestro rol de banca de segundo piso, pero con esta nueva herramienta podemos co-participar junto con otros bancos en el financiamiento. Nos ampliaron la gama de capacidades.

¿Cuál es la expectativa del sector privado sobre estos planes?

Hay una gran expectativa y ya empezamos a reunirnos con algunos gremios, se debe llegar a todos los sectores posibles. Creo que ahí podría estar mi aporte, en ser ese puente que une al sector privado con el sector público y la sociedad civil; para así juntos construir ese modelo de desarrollo que soñamos todos los paraguayos.

Como institución queremos estar al lado de cada sector, saber que necesitan y ver como acompañarles. Lo que no podemos es diseñar productos que no van a servir finalmente a la gente, tienen que ser proyectos que la gente necesita y en eso necesitamos trabajar de cerca con los gremios para encontrar los proyectos adecuados.

¿Cómo se encuentra la institución ante este desafío?

Estamos hablando con algunos organismos multilaterales para ver apoyo en esta línea de fortalecimiento institucional. Vamos a golpear puertas de bancos de desarrollo de América Latina, comparables con el nuestro, para que podamos acelerar ese proceso de conocimiento que tanto vamos a necesitar en estos proyectos.

¿Qué tipos de obras se podrán financiar?

Desde obras viales, de transportes, temas energéticos; podemos entrar a acompañar todo tipo de proyectos de desarrollos en infraestructura que nos hace falta. Así como los primeros directivos de la AFD soñaron con un préstamo para la vivienda de largo plazo, que antes era impensable, nosotros hoy con el cuerpo colegiado de la AFD, también soñamos con preparar la estructura que acompañe ese desarrollo que claramente es un reto enorme, ya que tenemos que seguir siendo muy cuidadoso de los recursos que administramos.

¿El clima económico sigue siendo adecuado para este tipo de proyectos?

El buen clima económico logrado gracias a la estabilidad macroeconómica es una gran ventaja, y ojala que más empresas puedan mirar a Paraguay como una oportunidad de inversión y que desde AFD podamos acompañar todos esos proyectos porque son generadores de mano de obra.

Debemos cuidar con mucho recelo ese trabajo tan cuidadoso que se hizo a nivel macro en todo este tiempo. Cuidarla como la niña bonita , como el activo más importante que tiene el Paraguay, ya que eso nos permite finalmente acceder a buenos fondeos, con efecto multiplicador en la microeconomía.

¿Hay planes de emisión de bonos en mercado internacional, cómo se están preparando ?

Las bases están dadas para salir con una emisión internacional que nos permita ofrecer tasas menores e interesantes para los desarrolladores

Nosotros vamos a acompañar la emisión del Bono Soberano de Hacienda para vivir de cerca esta experiencia y estamos en ese proceso del traspaso de experiencia con el Fisco, ya que es un proceso que requiere un training. Ya tenemos un colega institucional que es el MH que nos abrió camino en esto y ahora nos va llevar de la mano para que el proceso sea más ágil.

Otro tema no menor es la evaluación de la necesidad, porque no podemos tenemos unos fondos en exceso que finalmente no es administrable para un banco, Tenemos dos aristas que medir en esto, no solo estar preparados para salir en el momento que el mercado este oportuno, y que también percibamos la necesidad a través de la demanda de recursos para los proyectos.

No es solo salir, sino que tiene que ser en el momento exacto