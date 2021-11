Bicameral recortó recursos del sector educación para gastos de creación de cargos

El Consejo de Administración del FEEI había solicitado a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que se mantenga el blindaje de sus recursos, a fin de cumplir con las metas planteadas en los proyectos financiados con el fondo.

La nota fue remitida el 21 de octubre pasado a la comisión legislativa, poco antes de que emitiera su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022.

La comisión, sin embargo, conformó un “fondo de contingencia” por G. 340.000 millones (US$ 49,4 millones) para atender los pedidos realizados por diversas instituciones públicas, como las creaciones de cargos en los organismos de la justicia: Corte Suprema, Fiscalía y Defensoría.

El fondo de contingencia fue creado con los recortes realizados al presupuesto del FEEI y de otras dependencias, el aumento del aporte intergubernamental de Aduanas, inclusión del saldo de caja de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de saldo de bonos soberanos a ser emitidos el año que viene.

En el caso del FEEI, la bicameral decidió realizar un cambio en la fuente de financiamiento del programa de kit y alimentación escolar.

El kit y alimentación escolar estaba cubierto con recursos del Tesoro, pero el dictamen propone que se financie con los fondos del FEEI por G. 118.500 millones (US$ 17,2 millones al cambio vigente), de tal modo a liberar los recursos provenientes de impuestos para cubrir gastos rígidos.

Pedido de blindar recursos

La nota del Consejo de Administración del FEEI, presidido por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, explica que desde el inicio en el 2013 ya fueron asignados US$ 800 millones, destinados a 18 proyectos para la excelencia en la educación e investigación científica, la ejecución de los mismos es plurianual y con metas fijadas para cada año.

“La creación de este Fondo se estableció como un blindaje a mediano plazo para asegurar recursos destinados a mejorar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo de la ciencia. Para esto, se estableció por Ley la asignación del 30% de los recursos ingresados por la cesión de energía al Fonacide. Sin embargo, este porcentaje ha sufrido alteraciones con la aplicación de nuevas leyes que han sido financiadas por la misma fuente, afectando significativamente el cumplimiento de las metas programadas”, indica la nota.

Señala que la estimación para el 2021 fue de más de US$ 287 millones para el Fonacide, de los cuales debieron asignarse aproximadamente US$ 86 millones al FEEI, y agrega que con la aprobación de ley de arancel cero y las reasignaciones realizadas durante el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) para las gobernaciones y compra de útiles escolares, el monto efectivo se redujo en más de US$ 23 millones, quedando disponibles US$ 63 millones.

“Teniendo en cuenta que los proyectos aprobados por el FEEI se encuentran en marcha o en algunos casos en fase de inicio, esta disminución podría afectar importantes acciones en materia educativa”, dice el consejo de administración y detalla los programas afectados.

En la nota, finalmente, se señala la “preocupación ante la reasignación de recursos del FEEI realizados para el 2021 y aboga a que la Comisión Bicameral de Presupuesto resguarde los recursos para garantizar el pleno desarrollo de los proyectos en el 2022″.

El FEEI es una instancia pública con participación de la sociedad civil creada para destinar recursos a programas y proyectos con el objetivo de elevar la calidad de la educación, en la búsqueda de la excelencia educativa y la promoción de la investigación y el desarrollo. Su consejo de administración está integrado por ministros de Hacienda, Educación, Salud, STP y el presidente del Conacyt, así como también por cuatro representantes del sector privado.

Diputados tratará el tema

La Comisión Bicameral de Presupuesto, sin embargo, ya elevó su dictamen el último viernes a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que prevé el recorte de los recursos del FEEI.

Diputados dentro de esta primera quincena de noviembre debe decidir sobre el PGN 2022 y luego pasar a consideración del Senado para su definición, que de no producirse volverá a la Cámara Baja para una segunda vuelta y, eventualmente, a la Cámara Alta para su sanción.

El ministro de Hacienda había adelantado que, una vez que tengan toda la información sobre las modificaciones aprobadas en la bicameral, darán a conocer la postura institucional e irán a plantear su revisión en Diputados y luego en el Senado. Por ahora, hay silencio en la cartera fiscal.