Trabajadores de la Municipalidad de Sapucái reclaman pago de salarios atrasados

La Municipalidad de Sapucái no está pudiendo cubrir sus gastos presupuestados. Más de 30 funcionarios municipales contratados, jornaleros y nombrados reclaman el pago de sus salarios. Para cumplir con esa deuda, la Municipalidad necesita G. 70 millones de recursos propios, pero no hay ingresos porque los contribuyentes no pagan sus impuestos, manifestó la intendenta de la ciudad, Nidia Alvarenga.

La funcionaria municipal Susana Pesoa dijo que los trabajadores pausaron sus actividades porque tienen familias que alimentar, afirmando que la intendenta prioriza el pago de “cualquier cosa” y se desentiende de los funcionarios municipales.

Señaló que los trabajadores piden el pago de dos meses de sus salarios atrasados y aseguró que la medida de fuerza va a continuar hasta que consigan una respuesta favorable.

La intendenta Alvarenga explicó que el Ministerio de Hacienda transfirió a la Municipalidad de Sapucái más de G. 275 millones, pero la intendenta Norma Zárate de Monges (ANR) retiró todos los fondos de la cuenta bancaria municipal antes de renunciar el pasado 8 de julio para postularse a las elecciones municipales de octubre, en que consiguió ser reelegida.

La intendenta Alvarenga comentó que, a la pérdida de esos fondos, se suma el hecho de que que una consultora que ofrecía el servicio de asesoría en contabilidad y en la Unidad Operativa de Contrataciones exigía el pago de más de G. 31 millones por tres meses de salarios atrasados, deuda que se cubrió con ingresos genuinos, afectando al pago a funcionarios.

Comentó que también hay cuatro concejales que siempre cuestionaban la gestión de la intendenta Zárate de Monges y afirmó que, por ser estos ediles de una línea política diferente a la del cartismo a la que suscribe la intendenta electa, se les adeuda más de 11 meses de salario.

Lo afectados son los concejales colorados Felipe Cuevas, Merced Vega y César Martínez y el liberal Felipe Alvarenga.

La deuda a los ediles asciende a un total de G. 57.200.000.

“Yo heredé una cuenta bancaria vacía, sin ni un guaraní, cuentas con la consultora contable, a los concejales, y esa situación está repercutiendo en el pago de los funcionarios”, dijo la intendenta Alvarenga.

Carapeguá y Quyquyhó adeudan a concejales

En Carapeguá, a los funcionarios se les sigue adeudando más de un mes y a los concejales municipales entre 6 y 12 meses de salarios.

Los ediles de ese distrito plantearon que el intendente actual firme un contrato de compromiso con los concejales municipales, pero hasta el momento no se celebró la firma de dicho documento.

Los concejales municipales Ángel González (ANR) y Margarita Miró (PLRA) recurrieron a la Justicia para el cobro de sus dietas, pero se les sigue adeudando.

En Quyquyhó, cinco concejales municipales radicaron una denuncia por apropiación contra la intendenta Patricia Corvalán, pero sigue estancada en el Ministerio Público.