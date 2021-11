Suman 36 toneladas de cocaína paraguaya incautadas en Europa

Un equipo fiscalizador verificó este domingo dos contenedores que habían salido de Paraguay, repletos con bolsas Big Bag que estaban llenas de granos de soja, que llegaron a la ciudad puerto de Rotterdam, pertenecientes a la provincia de Holanda de los Países Bajos.

En el interior de la carga se encontraron varios panes envueltos en plástico negro, que estaban mimetizados entre la soja. Luego de una revisión completa de los contenedores y las bolsas, además del pesaje se constató que el peso total fue de 4.178 kilos de cocaína pura, valorada en poco más de 313 millones de euros, unos US$ 363 millones de dólares.

Sin embargo, este no constituye otro récord en la ciudad portuaria, pues en 2005 se habían incautado 4.600 kilos de cocaína.

La droga que salió de un puerto de Paraguay fue trasladada en una embarcación hasta Uruguay, donde en un puerto los contenedores fueron trasbordados a otro barco para ser transportada la carga hasta Rotterdam. La misma debía llegar a Portugal, pues las bolsas con soja estaban dirigidas a una empresa de ese país.

El organismo encargado del operativo fue el equipo “Hit And Run Cargo” (HARC), en el cual trabajan en colaboración la Aduana, la Policía portuaria y también el Ministerio Público de Rotterdam.

Inmediatamente después de que se haya concretado el procedimiento en el lugar, se procedió a la destrucción de la cocaína, según informaron medios digitales de Países Bajos.

Así también, el Ministerio Público, a través de su cuenta de Twitter, señaló que “antes de que la cocaína salga a la calle, al menudeo, se corta al menos tres veces. Gran parte de la cocaína que se importa no es para el mercado holandés. Todo esto afecta el precio”.

Contenedores salieron de Paraguay

Luego de que haya trascendido la información relacionada a la incautación de la cocaína, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, confirmó que el contenedor salió de Paraguay e informó que ya hicieron pedidos de informes a sus contactos y enlaces de Europa, así como también mantuvieron conversaciones con personal de Aduanas.

En comunicación con el programa Crimen y Castigo de ABC TV, la Secretaria Ejecutia dijo que ya tienen varios datos sobre la operación ilegal y que ya iniciaron una investigación.

Dijo que la cooperación internacional con Uruguay y Holanda será fundamental para llegar a los responsables.

Indicó que ya tiene informaciones de donde partió la mercadería, aunque se reservó la información. No obstante se supo que los investigadores tiene la sospecha de que partió de Puerto Seguro Fluvial, en Villeta. Empero, esto no quiere decir que la droga haya salido de ahí ya que no descartan que la carga fue contaminada por el camino.

Más incautaciones

Con la reciente incautación de los 4.200 kilos de cocaína pura en Rotterdam, la cantidad de cocaína interceptada en los últimos meses asciende a 36 toneladas.

El 18 de abril de 2020, cayeron en el puerto de Amberes, en Bélgica, 1.331 kilos de cocaína que habían salido del Puerto Seguro Fluvial de la ciudad de Villeta. La carga estaba mimetizada entre bolsas de harina de soja. La empresa responsable del envío fue ATTS SRL, apareciendo como societarios de la misma Fernando Sebriano González y Pedro Alejandro Gauto Echeverría.

La otra carga fue incautada el 26 de junio, también en el puerto de Amberes. En la oportunidad la carga fue de 3.400 kilos de droga, que salieron del Puerto Terport SA de Villeta, escondida en bolsas de carbón vegetal.

Posteriormente, el 19 de octubre de 2020, el SIU de Paraguay mediante pistas surgidas cuatro meses antes en Bélgica, logró requisar 2.906 kilos que salieron del Puerto Terport de Villeta antes de que salgan con destino a Europa. Por esta carga hay dos acusados Cristian César Turrini Ayala y Alberto Antonio Ayala Jacquet.

El 12 de febrero de 2021, en Hamburgo, Alemania, fueron incautados 16.174 kilos de cocaína que fueron enviados desde el Puerto Seguro Fluvial de Villeta, entre latas de pintura acrílica, siendo la firma exportadora “Pinturas Tupã SA”, cuyo dueño es el exdirigente deportivo Diego Isaac Benítez Cañete.

En abril de este año también, igualmente en Bélgica, cayeron 10,964 kilos de cocaína que fueron enviados desde el Puerto Seguro Fluvial de Villeta, disimuladas entre planchas de cuero. La empresa exportadora fue “Neumáticos Guairá SA”, cuyos nuevos dueños son Fernando Sebriano González y Pedro Alejandro Gauto Echeverría.