Diputada hace el ridículo cuestionando vestimenta de la reina Letizia

En plena sesión, la diputada no vio mejor manera de utilizar el espacio que tiene y, lejos de lanzar alguna propuesta política, una alianza entre países u ofrecerle una bienvenida a la reina Letizia, optó por dar rienda suelta a su lengua. “Vino con ropa ni siquiera de calle, con el uniforme... Me pregunto hasta dónde eso en la jerga protocolar de la nobleza no es un cierto desprecio”, manifestó.

“Por un lado, celebro la sencillez de la señora, pero por otro lado me molesta que cuando se va a otros países se va con atuendos que fácilmente superan los US$ 10 mil, haciendo honor de alguna manera al lugar que visita”, dijo.

“La Madre Patria nos mandó vacunas gratis y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de origen sumamente humilde, periodista de profesión de la que se enamoró el príncipe y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay para ver qué limosnas más tirarnos”, opinó orgullosa.

Las expresiones de Amarilla fueron totalmente rechazadas por la ciudadanía, que en redes sociales manifestó su desacuerdo con cada una de sus palabras.

“Para semejante burrada el pueblo te paga el sueldo. Sos una vergüenza... Justifica tu sueldo y trabaja sobre cuestiones de utilidad para el pueblo”, escribió en Twitter el usuario @Waagpy.

“La diputada que compró su banca nunca va a entender estas cosas, una corrupta más que trata de ofender nada más sin analizar o investigar nada”, publicó @San10Ni.

“Vos te producís todo para irte a sentarte en una silla sin aportar nada al país, ella vino desde España vestida sencillamente y aporta más que vos”, señaló @gusta_roman84

Chalecos confeccionados por paraguayos

Para sorpresa de Amarilla, el chaleco que lució la reina Letizia fue confeccionado por una empresa paraguaya llamada Uniformes Fabricato, que no dudó en responder a la diputada.

“Diputada @CelesteDiputada con todo el respeto que su persona merece. El “chaleco de cuarta”, como usted dice, fue fabricado por nuestra empresa a pedido de la Cooperación Española. Una Pymes nacional. Si usted quiere un vestido se le puede comprar con el buen salario que gana”, escribieron desde la cuenta de la firma compatriota.

“Quizás necesitemos su dinero, pero señora Letizia, merecíamos uno de sus vestiditos que usted tiene en su clóset, no el chaleco que usaba su guardia y su secretaria”, concluyó la diputada Amarilla en su ánimo de hacer diferencias sociales.

Con el objetivo claro de honrar a los colaboradores de la reina Letizia y de todos los trabajadores, que utilizaban el mismo chaleco que ella, la empresa Fabricato se lució lanzando un nuevo slogan: “Chalecos para reinas, guardias y secretarias”.

Los memes tampoco demoraron en aparecer, sobre todo burlándose de los “looks” que Amarilla luce en la Cámara de Diputados.