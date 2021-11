La Essap vierte cloaca cruda al arroyo Mburicaó, pero Mades fiscaliza solo para la foto

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) continúa vertiendo cloaca cruda -sin previo tratamiento- a uno los cauces hídricos principales de Asunción, el Mburicaó.

Nuevamente ayer, en horas de la mañana, técnicos fiscalizadores del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) constataron esta gravísima infracción a la altura del puente ubicado sobre la avenida España casi Sacramento.

Los desechos cloacales flotan a lo largo del espejo del arroyo, expidiendo en paralelo un nauseabundo olor, que se acentúa con el extremo calor. En estas condiciones el Mburicaó desemboca en el río Paraguay.

Al respecto, el titular de la Essap, Natalicio Chase, confirmó que el vertido de efluentes cloacales corresponde a las tuberías de alcantarillado sanitario del ente. Mencionó que en los próximos 60 días estarían subsanado este problema.

“Para fin de año estaríamos conectando (las tuberías) con un registro que queda sobre Sacramento”, prometió Chase. Según añadió, el calamitoso vertido se debe a una obra inconclusa por la administración anterior y que fue ejecutada con fondos del Banco Mundial.

Por su parte, el director de Fiscalización del Mades, Julio Marecos, dijo que el caso es reiterativo y que la Essap fue varias veces notificada.

Marecos puntualizó que la Essap no es la única que vierte sus efluentes al cauce de esta manera, sin embargo, el Mades no actúa para dar con los demás responsables. Periódicamente funcionarios del ministerio toman muestras de agua para “medir” la contaminación, pero no realizan acciones concretas al respecto.

Llama la atención que ante semejante polución, la máxima cartera ambiental, el Mades, sea tan permisivo y no haya siquiera denunciado esta contaminación del arroyo al Ministerio Público.